Utqiaġvik, la città tra i ghiacci dell’Alaska che tecnicamente è un deserto

Quando pensiamo a un deserto, la mente corre subito alle dune di sabbia del Sahara o ai canyon infuocati dell’Arizona. Tuttavia, la scienza meteorologica ci insegna che l’aridità non è una questione di calore, ma di bilancio idrico. Una recente analisi pubblicata dal Washington Post mette in luce il caso limite di Utqiaġvik, la città più a nord degli Stati Uniti, in Alaska. Sebbene sia circondata dal ghiaccio e flagellata da venti gelidi, questa località riceve una quantità di precipitazioni annue così esigua da rientrare ufficialmente nella classificazione di deserto polare. Si tratta di un paradosso climatico che sfida la percezione comune: lì dove il suolo è perennemente gelato, l’acqua scarseggia quanto in un paesaggio del Nord Africa.

Perché il freddo estremo impedisce la pioggia

Il segreto di questo fenomeno risiede nelle proprietà fisiche dell’aria. L’aria estremamente fredda dell’Artico ha una capacità molto limitata di trattenere l’umidità rispetto all’aria calda dei tropici. In termini tecnici, la pressione di vapore saturo diminuisce drasticamente al calare delle temperature. Di conseguenza, le nuvole che si formano sopra l’Alaska settentrionale sono spesso sottili e incapaci di produrre piogge o nevicate abbondanti. Gran parte di quella che vediamo come neve al suolo è in realtà un accumulo che persiste per mesi a causa delle temperature costantemente sotto lo zero, dando l’illusione di una grande abbondanza idrica che, nei fatti, non esiste sotto forma di nuovi apporti dal cielo.

La sfida di misurare la neve in un deserto polare

Determinare con precisione quanta acqua cada effettivamente in queste regioni è una sfida tecnologica non indifferente per i meteorologi. In un ambiente dominato da venti fortissimi e bufere, la neve non cade quasi mai verticalmente; viene invece trascinata orizzontalmente, rendendo i classici pluviometri quasi inutili. Gli scienziati del National Weather Service devono utilizzare sensori laser e bilance di precisione per calcolare l’equivalente liquido delle precipitazioni. Spesso, l’intero accumulo annuale di Utqiaġvik non supera i 120-150 millimetri di acqua liquida, un valore inferiore a quello di molte città del Medio Oriente, confermando la natura di deserto di queste terre desolate ma bellissime.

L’impatto del cambiamento climatico sul deserto artico

Questo delicato equilibrio sta però subendo trasformazioni rapide a causa del riscaldamento globale. L’Artico si sta riscaldando a una velocità quasi quattro volte superiore rispetto alla media globale, un fenomeno noto come amplificazione artica. Con l’aumento delle temperature, l’atmosfera sta diventando capace di trattenere più vapore acqueo, portando a un aumento delle precipitazioni. Paradossalmente, il cambiamento climatico potrebbe “inverdire” o rendere più umido questo deserto di ghiaccio, alterando per sempre l’ecosistema locale. Il rischio è che nevicate più pesanti e piogge invernali insolite possano destabilizzare il permafrost e minacciare le infrastrutture delle comunità indigene che vivono in questi climi estremi.

Un nuovo concetto di aridità per il futuro

Comprendere che esistono deserti fatti di ghiaccio è fondamentale per una visione corretta della scienza del clima moderna. La scarsità d’acqua nell’estremo nord influisce su tutto, dalla biologia dei muschi e licheni alla disponibilità di acqua potabile per i residenti. Mentre il mondo si interroga sulla desertificazione delle aree temperate, l’Alaska ci ricorda che l’aridità può avere molte facce. Questo monitoraggio costante non serve solo a fare previsioni locali, ma è un tassello fondamentale per i modelli climatici globali, aiutandoci a capire come si sposteranno le riserve idriche del pianeta in un futuro sempre più incerto e meno prevedibile.