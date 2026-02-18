Valanga in California: morti otto dei nove sciatori dispersi

Otto dei nove sciatori dispersi in California per una valanga sono morti. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che risulta comunque ancora una persona dispersa vicino a Lake Tahoe. Gli sciatori erano parte di un gruppo di 15 persone ed erano impegnati in una spedizione di tre giorni nei pressi di Castle Peak, area sciistica della Sierra Nevada. Sei membri del gruppo sono riusciti a ripararsi sotto un telo per circa 12 ore prima che i soccorritori potessero raggiungerli e metterli in salvo ieri.

La valanga si è verificata mentre la California è alle prese con una violenta tempesta che sta provocando condizioni meteorologiche estreme, tra cui intense nevicate sulla Sierra Nevada.