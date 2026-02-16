Valanga in Svizzera, treno deraglia nel Canton Vallese: ci sono feriti

Un treno è deragliato in Svizzera, nel Canton Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Diverse persone sono rimaste ferite. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e il treno trasportava circa 80 persone. Le Ferrovie federali svizzere hanno confermato che a causare il deragliamento è stata una valanga. Il traffico ferroviario resterà interrotto almeno fino alle 16 di domani. “Sono da prevedere ritardi e cancellazioni“, si legge sul sito. Le Ferrovie hanno previsto bus sostitutivi per i viaggiatori.