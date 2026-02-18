Valanga in Val di Rhemes: conclusa l’evacuazione, la strada resta chiusa

Le operazioni di evacuazione dei quasi 250 turisti rimasti bloccati in Val di Rhemes si sono concluse ieri intorno a mezzanotte, dopo che una grande valanga aveva invaso la strada regionale. La massa di neve ha sfiorato la pista da sci a Chanavey, nel comune di Rhemes-Notre-Dame, e ha coperto circa 150 metri di carreggiata, interrompendo la circolazione fin da ieri. Questa mattina, a seguito dei sopralluoghi, i tecnici regionali decideranno se sarà possibile riaprire la strada. Per liberare i turisti rimasti bloccati, è stato necessario l’intervento notturno di un elicottero.