Valanga in Valtellina: grave il terzo escursionista recuperato sotto la neve

È ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Sondrio il 53enne coinvolto nella valanga in Valtellina

Valanga Valtellina

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sondrio il terzo scialpinista recuperato sotto la neve dopo la valanga che ha provocato due vittime nel territorio comunale di Albosaggia (Sondrio). I tre erano impegnati in un’escursione sulla neve fresca quando la valanga si è staccata sulla parete Nord del Pizzo Meriggio attorno a mezzogiorno. Inizialmente era stato recuperato senza vita un uomo di 46 anni e, dopo successive ricerche dei soccorritori dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino della Guardia di finanza, è stato trovato morto anche un 35enne, mentre un 53enne è stato elitrasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale.

Informati i carabinieri del Comando compagnia di Sondrio, si indaga ora sulla dinamica del tragico incidente.

