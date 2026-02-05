Valanga su pista a San Martino di Castrozza: intervento del Soccorso Alpino

Una valanga si è staccata lungo la pista rossa Cristiania di San Martino di Castrozza, in Trentino. Secondo il Soccorso Alpino, nessun sciatore è stato coinvolto. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze, uno sciatore che ha assistito al distacco. La centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre il personale delle stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e un’unità cinofila del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle si sono messi a disposizione. L’elicottero ha sorvolato l’area, individuando il distacco nevoso che proseguiva ben oltre la pista, e ha sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila, che hanno cominciato le operazioni di bonifica e sondaggio.

Dato l’aggravarsi delle condizioni meteo e il permanere di una fitta nebbia che ne impediva il sorvolo, l’elicottero non è stato più in grado di portare in quota il personale che ha raggiunto la zona del distacco prima con gli impianti e successivamente con gli sci. L’intervento, dopo due bonifiche con esito negativo che hanno coinvolto complessivamente una ventina di soccorritori, si è concluso intorno alle 14.