Valanga sul Monte Tiarfin: trovato il corpo dell’escursionista travolto

E’ stato trovato intorno alle 18 il corpo dell’escursionista travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin, tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris, nell’Udinese. Al momento della chiamata dal Comando di Udine si è attivata la macchina dei soccorsi con 6 operatori specializzati Negh (Neve e Ghiaccio) provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Tolmezzo. Sono stati inoltre richiesti ulteriori operatori Negh: tre dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone e sette dal Comando di Belluno. Oltre al personale specializzato nel soccorso su neve e ghiaccio, è stato attivato l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia che, con più rotazioni, ha trasportato in quota gli operatori Negh del Comando di Udine e le unità cinofile del Soccorso Alpino.

Per il coordinamento delle operazioni è stato inviato sul posto anche il furgone UCL (Unità di Comando Locale). Sul posto sta operando anche personale della Guardia di Finanza e volontari del soccorso alpino. Sono in corso le operazioni del recupero della salma.