Venezuela, gli USA rilasciano una licenza per facilitare la produzione di petrolio e gas

Il Dipartimento del Tesoro USA ha rilasciato una licenza generale per facilitare l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas in Venezuela. È un passo atteso da tempo, che potrebbe contribuire ad aumentare la produzione nel Paese. Washington ha allentato le sanzioni all’industria energetica venezuelana da quando le forze statunitensi hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, all’inizio di gennaio. In precedenza, aveva concesso diverse licenze generali per facilitare le esportazioni, lo stoccaggio, l’importazione e la vendita di petrolio dal Paese sudamericano.

I trivellatori petroliferi necessitano dell’autorizzazione statunitense per utilizzare attrezzature specializzate in Venezuela e per importare le piattaforme necessarie per espandere la produzione petrolifera del Paese, attualmente pari a quasi 1 milione di barili al giorno. L’Energy Information Administration statunitense ha affermato che, nei prossimi mesi, la produzione di greggio venezuelana potrebbe aumentare fino al 20%. La nuova licenza generale – si legge – “autorizza la fornitura di beni, tecnologie, software o servizi statunitensi per l’esplorazione, lo sviluppo o la produzione di petrolio e gas in Venezuela”. Il permesso impone che qualsiasi contratto per le transazioni autorizzate da firmare con il governo venezuelano o con la compagnia energetica statale PDVSA debba rispettare le leggi statunitensi, con eventuali controversie da risolvere negli USA, aggiungendo che i pagamenti a qualsiasi entità sanzionata devono essere effettuati in un fondo controllato dagli Stati Uniti. La licenza “non autorizza la costituzione di nuove joint venture o altre entità in Venezuela per l’esplorazione o la produzione di petrolio o gas”. Sono consentite invece le transazioni per il mantenimento delle operazioni petrolifere o del gas, incluse le riparazioni delle attrezzature per l’esplorazione o la produzione

Il governo del presidente ad interim Delcy Rodriguez, insediatosi a gennaio, ha concordato un importante accordo di fornitura di petrolio da 2 miliardi di dollari con gli Stati Uniti, che ha permesso alle esportazioni di riprendersi dopo aver raggiunto livelli minimi a dicembre a causa del blocco statunitense. Da allora Washington ha elaborato un ambizioso piano di ricostruzione da 100 miliardi di dollari per l’industria petrolifera del Paese, che dovrebbe consentire l’espansione dei produttori stranieri e vedere l’ingresso di nuovi partecipanti, tra cui i fornitori di servizi petroliferi. A fine gennaio l’Assemblea Nazionale del Venezuela ha approvato una radicale riforma della principale legge petrolifera, che garantisce alle compagnie straniere l’autonomia nella produzione, nell’esportazione e nella riscossione dei proventi derivanti dalla vendita.

Negli anni 2000 il Venezuela ha espropriato i beni di alcune compagnie petrolifere internazionali che si erano rifiutate di concedere alla compagnia petrolifera statale PDVSA un maggiore controllo operativo, come richiesto dal defunto presidente venezuelano Hugo Chavez. Diverse aziende, tra cui Exxon Mobil e ConocoPhillips, hanno chiesto un risarcimento in tribunale. Molti partner e clienti di PDVSA, tra cui Chevron, Repsol ed ENI, e la raffineria Reliance Industries, hanno richiesto licenze individuali per espandere la produzione o le esportazioni. Il principale partner petrolifero del Venezuela, la statunitense Chevron, ha detto che la sua attenzione “resta sulla sicurezza del nostro popolo e sull’integrità dei nostri beni, nel rigoroso rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla sua attività, oltre che del quadro sanzionatorio previsto dal governo degli Stati Uniti”. Secondo alcune fonti, l’elevato numero di richieste individuali al governo americano ha ritardato i progressi nei piani per espandere le esportazioni e far decollare rapidamente gli investimenti in Venezuela.