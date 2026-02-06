Vento forte e mare agitato, stop agli aliscafi per Ischia e Procida

Le avverse condizioni meteo nel Golfo di Napoli rendono anche oggi difficili i collegamenti marittimi con le isole partenopee. Il forte vento di ponente ha reso il mare agitato penalizzando in particolar modo gli aliscafi: sia quelli per Ischia che quelli per Procida sono rimasti fermi in porto, quasi tutte le corse previste per le due isole sono state cancellate. Soppresse anche alcune corse programmate da Procida per Pozzuoli e viceversa ma operate dai traghetti mentre restano sino a questo momento regolari i collegamenti delle navi da e per Napoli per entrambe le isole.

