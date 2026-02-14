Vento, nevischio e nebbia sul Monte Giarolo: gruppo di scout aiutato dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino per mettere in sicurezza nove scout in difficoltà sulla cima del Monte Giarolo

Soccorso Monte Giarolo

Intervento del Soccorso Alpino per portare in sicurezza un gruppo di 9 scout di Tortona (Alessandria). Erano in difficoltà sulla cima del Monte Giarolo, sopra la frazione Caldirola di Fabbrica Curone. La squadra, composta da 6 operatori, è rimasta prima in contatto telefonico poi, una volta individuati gli escursionisti lungo il sentiero di discesa, li ha aiutati a scendere fino alla Colonia del Villaggio La Gioia, sempre a Caldirola. Infreddoliti a causa di vento, nevischio e nebbia, i ragazzi sono stati poi presi in carico dai genitori. Presente anche la Croce Rossa di Vignole Borbera.

Leggi altri articoli di ALTRE SCIENZE