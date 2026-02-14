Vento, nevischio e nebbia sul Monte Giarolo: gruppo di scout aiutato dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino per portare in sicurezza un gruppo di 9 scout di Tortona (Alessandria). Erano in difficoltà sulla cima del Monte Giarolo, sopra la frazione Caldirola di Fabbrica Curone. La squadra, composta da 6 operatori, è rimasta prima in contatto telefonico poi, una volta individuati gli escursionisti lungo il sentiero di discesa, li ha aiutati a scendere fino alla Colonia del Villaggio La Gioia, sempre a Caldirola. Infreddoliti a causa di vento, nevischio e nebbia, i ragazzi sono stati poi presi in carico dai genitori. Presente anche la Croce Rossa di Vignole Borbera.