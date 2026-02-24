Verona, esplosione e crollo di un fabbricato di 3 piani: intervento dei vigili del fuoco | FOTO

Esplosione a Negrar: palazzina di tre piani crolla, ricerche in corso tra le macerie. Intervento dei vigili del Fuoco

Esplosione in una palazzina di 3 piani a Negrar, nel Veronese, che ha causato il crollo della stessa. Sono intervenuti i vigili del fuoco, personale Usar e cinofili. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie. I feriti appaiono in condizioni non gravi. Si sta ancora cercando una quarta persona. Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas.

