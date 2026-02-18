Verso una memoria eterna: il vetro laser di Microsoft potrà conservare la conoscenza umana per 10.000 anni

L’umanità produce informazioni a un ritmo esponenziale, con una quantità di dati che raddoppia approssimativamente ogni tre anni. Gran parte di questo patrimonio digitale possiede un valore personale, commerciale o legale inestimabile e deve essere preservato per decenni o addirittura secoli. Tuttavia, le attuali soluzioni di archiviazione dati, come i nastri magnetici e i dischi rigidi, soffrono di una durata limitata che le rende inadatte alla ritenzione a lungo termine. Questi supporti degradano in pochi anni, costringendo a costose e frequenti migrazioni verso nuovi hardware, con un notevole dispendio di tempo, energia e attrezzature. In questo scenario critico, la prestigiosa rivista Nature ha pubblicato uno studio fondamentale firmato dal team di Microsoft Research che introduce Project Silica, un sistema di archiviazione ottica basato sul vetro capace di garantire l’integrità delle informazioni per millenni.

La scienza dietro il vetro: voxels e laser a femtosecondi

La tecnologia alla base di Project Silica si fonda sulla scrittura diretta tramite femtosecond laser all’interno di un supporto estremamente robusto. A differenza dei metodi tradizionali, il sistema codifica le informazioni in voxels, ovvero pixel tridimensionali, all’interno del materiale. Questi piccoli cambiamenti strutturali sono estremamente stabili perché il supporto stesso è resistente all’umidità, alle fluttuazioni di temperatura e alle interferenze elettromagnetiche. Gli scienziati hanno sviluppato due diversi regimi di scrittura: uno basato sui phase voxels, che sfruttano cambiamenti isotropi dell’indice di rifrazione, e uno sui birefringent voxels, che si affidano a cambiamenti anisotropi. Questo approccio permette di memorizzare più di un bit per ogni singolo voxel, ottimizzando lo spazio e l’efficienza energetica del processo.

Prestazioni record e capacità di archiviazione massiva

Il sistema dimostrato ha raggiunto una densità di dati impressionante, pari a 1,59 Gbit al millimetro cubo, utilizzando ben 301 strati all’interno di un pezzo di vetro quadrato di 120 millimetri con uno spessore di soli 2 millimetri. Questa singola lastra di vetro può ospitare una capacità totale di 4,8 terabyte (TB) di dati. Per dare un’idea della portata di questa innovazione, una tale capacità equivale a circa 2 milioni di libri stampati o a 5.000 film in altissima definizione 4K. La velocità di scrittura, supportata da un sistema multibeam (a più fasci), ha raggiunto i 65,9 megabit al secondo, dimostrando che la tecnologia può scalare senza danneggiare il supporto fisico. L’efficienza energetica è altrettanto notevole, con un consumo di soli 10,1 nanojoule (nJ) per bit scritto.

Intelligenza Artificiale per una lettura senza errori

Uno degli aspetti più complessi dell’archiviazione nel vetro è il recupero accurato delle informazioni. Per risolvere questo problema, il team di Project Silica ha implementato una pipeline di decodifica basata sul machine learning. Utilizzando una Convolutional Neural Network (CNN) addestrata su miliardi di campioni, il sistema è in grado di interpretare le immagini catturate da un microscopio a campo largo, distinguendo i simboli nonostante il rumore visivo o le interferenze tra i voxel. Questo sistema garantisce che i dati dell’utente vengano recuperati senza errori, grazie anche all’integrazione di codici di correzione dell’errore (FEC) simili a quelli utilizzati negli standard della telefonia 5G. L’intero processo, dalla scrittura alla lettura, è stato completamente automatizzato, segnando il passaggio da un esperimento di laboratorio a un vero e proprio sistema di produzione.

Una durata millenaria che sfida il tempo

La caratteristica più straordinaria di Silica è la sua incredibile longevità. I ricercatori hanno sottoposto il vetro a test di invecchiamento accelerato basati sulla legge di Arrhenius per valutare la stabilità termica delle modifiche indotte dal laser. I risultati suggeriscono che i dati possono rimanere leggibili per oltre 10.000 anni se conservati a temperatura ambiente. Anche in condizioni estreme, come una temperatura costante di 290 °C, le strutture scritte hanno mostrato una stabilità eccezionale. Sebbene lo studio non includa ancora variabili come la corrosione chimica o lo stress meccanico estremo, il vetro borosilicato e la silice fusa si confermano tra i materiali più durevoli mai impiegati per la memoria a lungo termine.

Il futuro dell’archiviazione nel cloud

L’implementazione di questa tecnologia su larga scala potrebbe trasformare i centri dati globali. Microsoft immagina biblioteche robotizzate dove bracci meccanici gestiscono migliaia di lastre di vetro, leggendole e scrivendole solo quando necessario, eliminando la necessità di alimentare costantemente i supporti per mantenerli in vita. Come sottolineato dagli esperti, Project Silica rappresenta un traguardo storico paragonabile all’invenzione della pergamena medievale o delle ossa oracolari: un supporto capace di trasportare la torcia della cultura umana attraverso i millenni. Grazie alla continua evoluzione dei laser e dei modelli di intelligenza artificiale, il vetro potrebbe presto diventare lo standard definitivo per salvaguardare la conoscenza della nostra specie per le generazioni future.