Via libera degli USA alle compagnie petrolifere: anche Eni può operare in Venezuela

Le autorità statunitensi hanno autorizzato cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui l’Eni, a operare in Venezuela, mentre l’amministrazione Trump punta ad aumentare la produzione di greggio dopo aver estromesso e arrestato Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio. L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell, “autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero e del gas in Venezuela”, a determinate condizioni.