Vulcani di fango: a Fiorano Modenese la presentazione dei risultati del progetto PROMUD

Si svolgerà venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 20:30, l’evento conclusivo di presentazione dei risultati del progetto MT-PROMUD (definizione di un PROtocollo di monitoraggio multidisciplinare per i vulcani di fango-MUD) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il progetto, finanziato nell’ambito di Pianeta Dinamico 2023-2025, ha studiato l’attività dei vulcani di fango allo scopo di definire un protocollo di monitoraggio multidisciplinare e di realizzare un modello dell’evoluzione spazio-temporale della loro attività volto a individuare le transizioni da uno stato ordinario a un’eventuale eruzione parossistica, attraverso l’identificazione di precursori.

I vulcani di fango sono strutture geologiche generate dalla risalita fluidi freddi (clasti, gas – soprattutto metano e CO 2 – idrocarburi e acqua ad elevata salinità) espulsi per sovrapressione, a volte con modalità parossistiche, che costituiscono una seria fonte di rischio ambientale. Molto spesso la loro attività ordinaria dà vita a campi di emissione molto suggestivi con strutture a cono, grifoni e polle che generano affascinanti paesaggi lunari oltre a costituire importanti laboratori naturali a cielo aperto per la ricerca scientifica e le attività di valutazione del rischio.

PROMUD è un progetto di carattere fortemente multidisciplinare e ha visto la collaborazione, oltre che dei ricercatori di numerose Sezioni dell’INGV, anche delle Università di Milano Bicocca, Bologna, Siena, Salerno e Palermo.

Il monitoraggio triennale di PROMUD, focalizzato sulle aree di studio delle Salse di Nirano nel modenese e delle Maccalube di Aragona in provincia di Agrigento, ha permesso di registrare eventi straordinari come le variazioni dell’attività dei vulcani di fango in occasione di terremoti, che costituisce una delle questioni più dibattute in questo ambito, e il verificarsi di un parossisma che ha fornito la prima documentazione strumentale multiparametrica al mondo per tale tipologia di evento.

L’evento di presentazione dei risultati, organizzato in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese (MO) con un focus sulle Salse di Nirano, si svolgerà presso il Centro culturale Casa Corsini a Fiorano Modenese e sarà aperto al pubblico.