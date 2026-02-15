Vulcano Piton de la Fournaise in eruzione: colata lavica in atto a La Réunion | VIDEO

Oggi, domenica 15 febbraio, molti residenti dell’Isola de La Réunion si sono recati sulla Route des Laves (Strada della Lava) per osservare lo spettacolo offerto da venerdì 13 febbraio dal vulcano Piton de la Fournaise. Tuttavia, al terzo giorno di eruzione, il fronte lavico è avanzato relativamente poco nelle ultime 24 ore. “Da domenica mattina non si sono verificati cambiamenti significativi“, afferma Aline Peltier, direttrice dell’Osservatorio Vulcanologico del Piton de la Fournaise. Ma nonostante questa diminuzione dell’attività, l’eruzione continua. Il fronte lavico si sta ora propagando molto lentamente, poiché la portata della lava è diminuita considerevolmente (attualmente 10 m³/sec).

Ostacoli significativi oltre i Grandes Pentes

Il fronte lavico è attualmente fermo a causa della diminuzione della portata. “I nostri team sul posto hanno indicato che mancano 250 metri alla fine dei Grandes Pentes, quindi siamo ancora a circa 2,2 chilometri dalla strada principale“, spiega la scienziata.

Anche se continuasse ad avanzare, il fronte lavico sarebbe rallentato dalla zona pianeggiante ai piedi dei Grandes Pentes, nonché dalla vegetazione particolarmente fitta della zona. Questo porta Aline Peltier a concludere che “lo scenario di una strada interrotta dalla lava sta diventando meno probabile, in assenza di ulteriore attività eruttiva“. Tuttavia, questo non significa che l’eruzione sia terminata.

Potrebbero ancora formarsi nuove fessure

Permane la possibilità che nuove fessure possano formarsi nelle prossime ore o giorni. “Stiamo ancora riscontrando terremoti sotto l’area sommitale, vicino alla camera magmatica, il che dimostra che l’attività è ancora presente. Pertanto, questa ipotesi non può essere esclusa al momento, finché persisterà l’attività sismica in cima“, osserva la direttrice dell’Osservatorio della Plaine des Cafres.

Ma la potenziale posizione di queste fessure rimane difficile da determinare, aggiunge. “Potrebbero avere origine ovunque, ed è per questo che i nostri team rimangono vigili sui nostri monitor”. L’eruzione è ancora visibile anche dalla zona del Piton de Bert. “Ci sono ancora fontane di lava con una formazione a cono. Ma queste fontane di lava saranno meno visibili se l’eruzione continua”, afferma Aline Peltier.