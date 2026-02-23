Webb svela l’invisibile: scoperto per la prima volta il progenitore “fantasma” di una supernova

Per la prima volta, gli astronomi hanno utilizzato le immagini del telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA per identificare un progenitore di supernova che non poteva essere visto da nessun altro telescopio: una supergigante rossa situata in una galassia vicina. L’ambiente circostante la supergigante era sorprendentemente polveroso, abbastanza da renderla invisibile al telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA. Quaranta milioni di anni fa, una stella in una galassia vicina esplose, sputando materia nello spazio e generando un brillante faro di luce. Quella luce viaggiò attraverso il cosmo, raggiungendo la Terra il 29 giugno 2025, dove fu rilevata dall’All-Sky Automated Survey for Supernovae. Gli astronomi concentrarono immediatamente le loro risorse su questa nuova supernova, denominata 2025pht, per saperne di più. Ma un team di scienziati si rivolse invece agli archivi, cercando di utilizzare le immagini pre-supernova per identificare esattamente quale stella tra le tante fosse esplosa. E ci riuscirono.

Le immagini della galassia NGC 1637 scattate dal telescopio spaziale James Webb hanno mostrato una singola stella supergigante rossa situata esattamente dove ora brilla la supernova. Questa rappresenta la prima rilevazione pubblicata di un progenitore di supernova da parte di Webb. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Astrophysical Journal Letters.

“Aspettavamo che questo accadesse: che una supernova esplodesse in una galassia che Webb aveva già osservato. Abbiamo combinato i dati di Hubble e Webb per caratterizzare completamente questa stella per la prima volta”, ha affermato l’autore principale Charlie Kilpatrick della Northwestern University negli Stati Uniti.

Il caso delle supergiganti rosse scomparse

Allineando attentamente le immagini di Hubble e Webb di NGC 1637, il team è riuscito a identificare la stella progenitrice nelle immagini scattate dal MIRI ( Mid-Infrared Instrument ) e dalla NIRCam ( Near-Infrared Camera ) di Webb nel 2024. Hanno scoperto che la stella appariva sorprendentemente rossa, il che indica che era circondata da polvere che bloccava le lunghezze d’onda della luce più corte e blu.

“È la supergigante rossa più rossa e polverosa che abbiamo mai visto esplodere come supernova”, ha affermato Aswin Suresh, studente laureato e coautore della Northwestern University.

Questo eccesso di polvere potrebbe contribuire a spiegare un problema di lunga data in astronomia, che potrebbe essere descritto come il caso delle supergiganti rosse mancanti. Gli astronomi si aspettano che le stelle più massicce che esplodono come supernova siano anche le più luminose. Quindi, dovrebbero essere facili da identificare nelle immagini pre-supernova. Tuttavia, non è stato così.

Una possibile spiegazione è che le stelle più massicce e invecchiate siano anche le più polverose. Se fossero circondate da grandi quantità di polvere, la loro luce potrebbe attenuarsi fino a diventare irrilevabile. Le osservazioni del telescopio Webb della supernova 2025pht supportano questa ipotesi.

“Ho sostenuto questa interpretazione, ma nemmeno io mi aspettavo di vederla così estrema come è stata per la supernova 2025pht. Spiegherebbe perché queste supergiganti più massicce mancano, perché tendono ad essere più polverose”, ha detto Kilpatrick.

Il team non è rimasto sorpreso solo dalla quantità di polvere, ma anche dalla sua composizione. Applicando modelli computerizzati alle osservazioni del Webb, è emerso che la polvere è probabilmente ricca di carbonio, mentre gli astronomi si sarebbero aspettati che fosse più ricca di silicati. Il team ipotizza che questo carbonio potrebbe essere stato estratto dall’interno della stella poco prima dell’esplosione.

“Avere osservazioni nel medio infrarosso è stato fondamentale per determinare il tipo di polvere che stavamo osservando”, ha aggiunto Suresh. Il team sta ora lavorando per cercare supergiganti rosse simili che potrebbero esplodere come supernove in futuro.