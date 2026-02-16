Yanmar accelera verso il futuro: testato con successo il primo motore marino a idrogeno a emissioni zero

Yanmar Power Technology (YPT), società del Gruppo Yanmar, ha annunciato un passo decisivo verso la decarbonizzazione del settore marittimo. L’azienda ha completato con successo i primi test operativi su un motore marino ad alta velocità alimentato interamente a idrogeno, segnando una tappa fondamentale nel percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio. Il test, condotto su un prototipo a sei cilindri, ha confermato che la tecnologia a combustione di idrogeno può offrire le prestazioni necessarie per le applicazioni nautiche più esigenti, senza rilasciare CO 2 nell’atmosfera. Si tratta di un’innovazione che trasforma la solida eredità di Yanmar nei motori a combustione interna in una soluzione energetica pulita e all’avanguardia.

La tecnologia dietro la svolta Il motore utilizza l’idrogeno come combustibile principale, sfruttando un sistema di iniezione e accensione a scintilla che garantisce stabilità e potenza. Questo sviluppo non solo riduce drasticamente l’impatto ambientale, ma si pone l’obiettivo di mantenere l’affidabilità e la compattezza che hanno reso celebri i motori Yanmar nel mondo.

Il progetto rientra nel più ampio piano strategico denominato “Yanmar Green Challenge 2050”, attraverso il quale il colosso giapponese si impegna a eliminare le emissioni di gas serra dalle proprie attività e a fornire ai propri clienti soluzioni tecnologiche che favoriscano la sostenibilità globale.

Verso la commercializzazione Il successo dei test a terra apre ora la strada a una fase di sperimentazione in mare aperto. Yanmar punta a perfezionare il sistema per equipaggiare navi passeggeri, rimorchiatori e imbarcazioni per il trasporto costiero. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare la commercializzazione di questi motori entro il 2026, posizionandosi come leader nella fornitura di propulsori a idrogeno per la flotta marittima globale.

“Siamo orgogliosi di aver dimostrato la fattibilità del motore a idrogeno in ambito marino,” spiegano i tecnici di YPT. “Questo risultato non è solo un traguardo ingegneristico, ma un contributo concreto alla protezione dei nostri oceani e alla transizione energetica globale.” Con questa iniziativa, Yanmar conferma il proprio ruolo di pioniere tecnologico, offrendo una risposta concreta alla crescente richiesta di navi “green” da parte dei mercati internazionali e delle normative ambientali sempre più stringenti.