Yosemite, torna la Cascata di Fuoco: il meteo decide lo spettacolo

Nel Parco Nazionale di Yosemite cresce l’attesa per il ritorno della suggestiva Cascata di Fuoco, uno degli eventi naturali più spettacolari e fotografati al mondo. Anche quest’anno il fenomeno potrebbe manifestarsi tra il 19 e il 23 febbraio, ma tutto dipenderà dall’equilibrio tra precipitazioni, temperatura e visibilità atmosferica. La cascata Horsetail Fall, protagonista dello spettacolo, necessita infatti di un flusso d’acqua sufficiente alimentato da pioggia o neve sciolta e, allo stesso tempo, di un cielo perfettamente limpido al tramonto. La combinazione di questi elementi, tutt’altro che scontata, lo rende un evento imprevedibile che attira migliaia di turisti e fotografi pronti a sfidare freddo e lunghe attese pur di assistere a pochi minuti di luce spettacolare.

Cos’è la Cascata di Fuoco

La Cascata di Fuoco si verifica quando Horsetail Fall, una piccola cascata stagionale che scorre lungo il versante orientale della celebre parete rocciosa El Capitan, viene illuminata dalla luce del sole al tramonto. In condizioni particolari, la luce si riflette sull’acqua creando una colorazione arancione intensa che ricorda una colata di lava.

Si tratta di un fenomeno relativamente raro e di breve durata, spesso visibile solo per pochi minuti. Proprio questa imprevedibilità contribuisce a rendere l’evento particolarmente ambito da fotografi, escursionisti e turisti provenienti da tutto il mondo.

Le condizioni fondamentali per assistere allo spettacolo

Perché la cascata possa trasformarsi nella spettacolare “Cascata di Fuoco” devono coincidere 2 fattori naturali essenziali: la presenza di acqua nella Horsetail Fall e un cielo sereno durante il tramonto.

La cascata è attiva soprattutto durante l’inverno e la sua portata dipende dalla quantità di pioggia e neve caduta nelle settimane precedenti. Negli ultimi tempi, condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature più miti e scarse precipitazioni nella Sierra Nevada hanno ridotto l’afflusso d’acqua. Tuttavia, l’evoluzione meteo verso metà febbraio potrebbe riportare piogge e nevicate, aumentando le possibilità di assistere al fenomeno.

Anche con un buon flusso d’acqua, la presenza di nuvole al tramonto può compromettere completamente l’effetto luminoso, rendendo il fenomeno meno visibile o addirittura assente.

L’assalto dei visitatori e le regole del parco

Negli anni è diventato un evento virale, attirando migliaia di persone. Per gestire l’afflusso, il Parco Nazionale di Yosemite applica ogni anno misure organizzative e limitazioni stagionali per garantire sicurezza e tutela ambientale.

Nel 2026 una delle principali novità riguarda l’accesso al parco: non sarà più necessario prenotare in anticipo. Restano però alcune raccomandazioni importanti per chi intende assistere allo spettacolo, in particolare la necessità di parcheggiare a distanza dalle aree di osservazione e di prepararsi a camminate in condizioni climatiche rigide, spesso al buio durante il rientro.

Gli scorci più spettacolari

Le serate migliori per osservare e fotografare il fenomeno sono generalmente quelle che seguono recenti precipitazioni e che presentano un cielo limpido verso ovest durante il tramonto. Quando queste condizioni si allineano perfettamente, la cascata offre uno degli spettacoli naturali più iconici del pianeta.