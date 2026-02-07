Zelensky denuncia: “colpiti impianti cruciali per il funzionamento delle centrali nucleari”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato nuovi attacchi russi contro infrastrutture energetiche strategiche del Paese, affermando che nella notte sono stati colpiti impianti cruciali per il funzionamento delle centrali nucleari. In un messaggio sui social, Zelensky ha spiegato che oggi alcune unità delle centrali hanno ridotto la produzione di energia e che un reattore è stato spento automaticamente, definendo l’azione “un livello di attacco che nessun terrorista al mondo ha mai osato raggiungere” e sostenendo che la Russia “deve sentire la risposta del mondo”.