10 cose nello Spazio che sembrano impossibili (ma esistono davvero)

Quando alziamo gli occhi al cielo notturno, ci appare tutto immoto, silenzioso e ordinato. L’Universo però è in realtà un laboratorio estremo e caotico, capace di generare fenomeni che il cervello umano fatica persino a concepire. Spesso pensiamo che gli sceneggiatori di Hollywood abbiano una fervida immaginazione quando inventano mondi alieni per i film di fantascienza, ma la verità è che la realtà cosmica supera di gran lunga qualsiasi sceneggiatura. Lontano dal nostro tranquillo Sistema Solare, esistono luoghi dove le leggi della chimica e della fisica, per come le sperimentiamo sulla Terra, sembrano impazzire. Spazio e tempo si contorcono, elementi familiari assumono stati della materia impossibili, e la scala delle grandezze è talmente vasta da dare le vertigini. Grazie ai telescopi di ultima generazione come James Webb e Hubble, gli astronomi stanno mappando queste anomalie cosmiche, dimostrando che l’impossibile è solo una questione di prospettiva. Se pensavate che buchi neri e supernove fossero le uniche bizzarrie là fuori, preparatevi a cambiare idea: ecco dieci cose assolutamente reali che vi faranno dubitare di tutto ciò che sapete sull’Universo.

1. Il pianeta di ghiaccio che brucia (Gliese 436 b)

Situato a circa 33 anni luce da noi, l’esopianeta Gliese 436 b è una vera e propria contraddizione cosmica. Ha le dimensioni di Nettuno, ma orbita vicinissimo alla sua stella, raggiungendo temperature superficiali di circa 439°C. Nonostante questo calore infernale, il pianeta è composto in gran parte da un tipo speciale di ghiaccio, noto come “ghiaccio X“. La formidabile gravità del pianeta comprime l’acqua impedendole di evaporare, mantenendola in uno stato solido nonostante le temperature brucianti.

2. Una gemma a grandezza planetaria (55 Cancri e)

55 Cancri e è il sogno di ogni gioielliere. Questo pianeta roccioso, distante 40 anni luce dalla Terra, è grande il doppio del nostro mondo. A causa delle altissime temperature e delle pressioni spaventose, unite a un’abbondanza di carbonio superiore a quella del nostro Sistema Solare, gli scienziati ritengono che gran parte della massa di questo pianeta sia composta letteralmente da diamante puro.

3. La nube cosmica che sa di rum e lamponi (Sagittarius B2)

Che odore ha lo Spazio? Al centro della nostra galassia, la Via Lattea, c’è un’enorme nube di gas e polvere chiamata Sagittarius B2. Analizzando lo spettro radio di questa nube, gli astronomi hanno scoperto che contiene grandi quantità di formiato di etile. Si tratta della molecola chimica che dà al rum il suo aroma inconfondibile e ai lamponi il loro sapore. Se poteste respirare in quella nube (cosa sconsigliata), vi sembrerebbe di entrare in una gigantesca distilleria cosmica.

4. I pianeti orfani che vagano nel buio

Non tutti i pianeti orbitano attorno a una stella rassicurante come il nostro Sole. Esistono i cosiddetti Rogue Planets (pianeti vagabondi), mondi che sono stati scagliati via dai loro sistemi solari d’origine a causa di violente interazioni gravitazionali. Ora viaggiano completamente soli nell’oscurità gelida e nel vuoto dello Spazio interstellare. Si stima che nella nostra galassia ci siano miliardi di questi mondi solitari.

5. L’oceano più grande dell’Universo

A circa 12 miliardi di anni luce di distanza, circonda il quasar APM 08279+5255 (un buco nero supermassiccio estremamente attivo) la più grande riserva d’acqua mai scoperta. Non si tratta di un oceano liquido, ma di un’immensa nube di vapore acqueo che contiene una quantità d’acqua 140mila miliardi di volte superiore a tutta quella presente negli oceani della Terra combinati.

6. L’uragano a forma di esagono gigante (L’Esagono di Saturno)

La natura preferisce le sfere e le spirali, ma il Polo Nord di Saturno ospita un’anomalia geometrica impressionante: una tempesta persistente dalla perfetta forma esagonale. Scoperta dalle sonde Voyager, questa tempesta è così grande che potrebbe contenere quasi 4 Terre al suo interno. I venti soffiano a oltre 300 km/h, ma la forma esagonale (dovuta a complessi moti dei fluidi atmosferici) rimane stabile da decenni.

7. Stelle più fredde del corpo umano

Le stelle sono, per definizione, palle di gas incandescenti. Eppure, esistono le “nane brune” – stelle mancate che non sono riuscite a innescare pienamente la fusione nucleare. La più strana scoperta finora è WISE 0855−0714. Questa nana bruna è gelida: ha una temperatura compresa tra i -48°C e i -13°C. È letteralmente più fredda di una giornata invernale in Antartide.

8. Materia così densa da curvare lo spaziotempo (stelle di neutroni)

Quando una stella massiccia esplode in supernova, il suo nucleo può collassare diventando una stella di neutroni. Questi oggetti hanno una massa superiore a quella del Sole, ma compressa in una sfera del diametro di soli 10-20 km (la grandezza di una piccola città). La densità è tale che un solo cucchiaino della materia di cui è composta peserebbe sulla Terra quanto l’intero Monte Everest.

9. Stelle scagliate via a milioni di km/h

La gravità del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia è capace di veri e propri “effetti fionda”. A volte, un sistema di stelle binarie si avvicina troppo: una viene inghiottita, mentre l’altra viene espulsa a velocità folli, superando i 2,5 milioni di km/h. Queste “stelle iperveloci” viaggiano così velocemente che alla fine riusciranno a sfuggire all’attrazione della Via Lattea, perdendosi nello Spazio intergalattico.

10. Il Grande Vuoto di Boöte

Se c’è qualcosa di più spaventoso di ciò che si trova nello Spazio, è quello che non c’è. Il Vuoto di Boöte è una gigantesca regione sferica del cosmo con un diametro di quasi 330 milioni di anni luce, in cui non c’è quasi nulla. In base alla densità media dell’Universo, in quello Spazio dovrebbero esserci circa 10mila galassie; ne sono state trovate solo una sessantina. È un abisso cosmico talmente vasto e buio che, se la Terra si trovasse al suo centro, non avremmo saputo dell’esistenza di altre galassie fino agli anni ’60.

Il confine tra realtà e immaginazione

In definitiva, l’Universo non è solo “più strano di quanto immaginiamo”, ma probabilmente più strano di quanto possiamo immaginare. Ogni nuova scoperta ci ricorda che siamo passeggeri su un piccolo granello di polvere azzurra, circondati da un oceano cosmico dove il ghiaccio brucia, i diamanti piovono dal cielo e il vuoto assoluto regna sovrano. Continuare a esplorare queste anomalie non serve solo a mappare le stelle, ma a ridefinire costantemente i confini di ciò che riteniamo possibile.