250 anni di “La Ricchezza delle Nazioni”: la profezia di Adam Smith sulla Rivoluzione Americana

In queste ore, la comunità accademica e politica del Nord America e dell’Europa celebra un anniversario che segna la nascita del pensiero economico moderno: i 250 anni dalla pubblicazione di “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” di Adam Smith, avvenuta il 9 marzo 1776. La notizia, riaccesa da recenti analisi storiografiche, mette in luce un aspetto spesso ignorato dai testi scolastici: il capolavoro di Smith non fu solo un trattato teorico, ma un tempestivo e brutale atto di accusa contro le politiche imperiali britanniche proprio mentre le colonie americane dichiaravano la propria indipendenza. Per il pubblico italiano, riscoprire Smith nel 2026 significa comprendere le radici della libertà economica che ancora oggi definisce i rapporti transatlantici e la resilienza del mercato globale.

L’aritmetica fiscale contro l’illusione del dominio coloniale

Uno degli aspetti più scientificamente rigorosi dell’opera di Smith, evidenziato dai commentatori nordamericani in occasione di questo anniversario, è la sua analisi dei costi della guerra e dell’amministrazione imperiale. Smith fu tra i primi a dimostrare, cifre alla mano, che la Gran Bretagna traeva solo perdite dal dominio sulle sue colonie. Con una freddezza analitica senza precedenti, egli calcolò che meno di un quinto delle spese civili e militari in Nord America era coperto dai dazi doganali locali, mentre il resto gravava sulle tasche dei contribuenti londinesi. Per Smith, l’impero non era un asset, ma un pessimo investimento economico alimentato dalla follia politica. Questa visione suggeriva che l’unica mossa razionale per Londra fosse quella di abbandonare volontariamente il controllo territoriale per favorire un legame basato esclusivamente sul libero scambio e sulla cooperazione commerciale paritaria.

L’esperimento americano e la dinamica della crescita demografica

Adam Smith guardava alle tredici colonie del Nord America non come a terre di conquista, ma come a un immenso esperimento naturale sulla creazione della ricchezza. Nel Gran Bretagna, egli osservò che l’economia americana era la più dinamica del mondo, con una popolazione che raddoppiava ogni venticinque anni. La chiave di questo successo risiedeva, secondo lo studioso scozzese, nell’abbondanza di terra a basso costo e in una forza lavoro altamente produttiva che generava surplus agricoli significativi. Smith sosteneva che se gli americani fossero stati lasciati liberi dai vincoli del protezionismo britannico, la loro prosperità sarebbe cresciuta a ritmi esponenziali. Questa intuizione scientifica anticipò di quasi un secolo le teorie sulla frontiera e sullo sviluppo industriale degli Stati Uniti, confermando che la vera potenza di una nazione risiede nella sua capacità di produrre e scambiare, non nella sua estensione imperiale.

La critica ai monopoli e la corruzione del sistema mercantile

Un pilastro fondamentale della “Ricchezza delle Nazioni” che risuona con forza nel dibattito economico attuale in Nord America è la condanna dei monopoli. Smith detestava il sistema mercantile che obbligava il commercio americano a passare esclusivamente attraverso i porti britannici. Egli sosteneva che tale sistema non solo opprimeva i coloni, ma corrompeva la stessa madrepatria, dirottando i capitali verso mercati truccati e meno efficienti. Invece di investire nell’innovazione interna o nel commercio pacifico con i vicini europei, la Gran Bretagna sprecava risorse in guerre costose per mantenere privilegi monopolistici. Questa critica alla cattura dello Stato da parte di interessi corporativi rimane un tema di estrema attualità, specialmente nel contesto delle discussioni moderne sulla regolamentazione dei giganti tecnologici e dei monopoli digitali che dominano il mercato globale nel 2026.

Una lezione per il futuro: dalla geopolitica ai mercati globali

In conclusione, la celebrazione dei 250 anni del testo di Adam Smith nel Nord America non è un semplice esercizio di memoria, ma un monito per la politica contemporanea. L’ultima frase del suo libro avvertiva la Gran Bretagna che, se non fosse stata in grado di accettare la realtà economica della perdita delle colonie, avrebbe dovuto adattare i suoi progetti alla “mediocrità della sua condizione reale“. Oggi, queste parole vengono rilette alla luce delle sfide post-Brexit e delle nuove tensioni nel commercio mondiale. La lezione di Smith è chiara: la ricchezza di una nazione non si difende con le barriere o con la forza militare, ma con l’apertura ai mercati e la promozione di una concorrenza leale. Per l’Italia e l’Europa, l’anniversario del 2026 rappresenta l’occasione per riaffermare quei principi di razionalità economica che, nati durante una crisi rivoluzionaria, continuano a rappresentare la bussola per navigare le incertezze del ventunesimo secolo.