60 minuti di buio per accendere il futuro: sabato 28 marzo torna l’Earth Hour

Il 28 marzo 2026, alle ore 20:30, un’onda d’ombra programmata attraverserà il pianeta. Da Sydney a New York, passando per Roma e Parigi, le luci di monumenti, uffici e abitazioni si spegneranno contemporaneamente. Non si tratta di un blackout accidentale, ma del più grande movimento di base al mondo per l’ambiente: Earth Hour, l’Ora della Terra. Cosa spinge milioni di persone a restare al buio per un’ora? La risposta risiede in un delicato equilibrio tra psicologia sociale e urgenza climatica.

Un gesto simbolico con radici scientifiche

L’Earth Hour, ideata dal WWF nel 2007, è molto più di un semplice risparmio energetico temporaneo. Sebbene l’interruttore che si spegne sia un gesto fisico, il suo vero valore è quello di un “catalizzatore di consapevolezza”. Dal punto di vista della psicologia ambientale, partecipare a questo evento significa riconoscere collettivamente che le risorse della Terra sono finite e che la crisi climatica richiede un’azione di sistema. L’edizione 2026 dell’Earth Hour non è solo una celebrazione, ma un impegno concreto a cambiare le politiche energetiche e i consumi per i decenni a venire.

Una storia che unisce il pianeta (e lo Spazio)

Dalla sua prima edizione a Sydney, il movimento è cresciuto in modo esponenziale, arrivando oggi a coinvolgere oltre 190 Paesi. La portata dell’evento è tale da aver superato persino i confini atmosferici: in passato, gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno documentato l’evento scattando foto delle grandi metropoli che svanivano nell’oscurità sotto di loro, offrendo una prospettiva unica sulla fragilità del nostro “puntino azzurro”. Questa mobilitazione trasforma temporaneamente il volto delle nostre città. Monumenti iconici come il Colosseo, la Torre Eiffel, l’Empire State Building e la Grande Muraglia Cinese rinunciano ai loro riflettori per mostrare solidarietà al pianeta. Il simbolo dell’iniziativa, il numero “60+”, racchiude proprio questo spirito: i 60 minuti di buio sono solo l’inizio, un punto di partenza per azioni sostenibili che devono proseguire ogni giorno dell’anno.

L’impatto reale: dalle leggi ai satelliti

L’impatto dell’Earth Hour non è però solo visivo. In molti casi, il movimento ha generato cambiamenti legislativi tangibili: ad esempio, in Russia, le campagne legate a questo evento hanno portato all’approvazione di leggi fondamentali per la protezione dei mari dall’inquinamento da petrolio. Anche la scienza osserva il fenomeno con interesse: sebbene la rete elettrica venga monitorata con estrema attenzione dai tecnici per evitare sbalzi di tensione, la riduzione della luminosità notturna è chiaramente rilevabile dai sensori satellitari, creando una sorta di mappa globale della responsabilità climatica.

Un’ora per ritrovare il nostro posto nel mondo

Partecipare all’Earth Hour 2026 significa, in ultima analisi, scegliere di disconnettersi per un momento dalla frenesia digitale e riscoprire una dimensione più naturale. Che si tratti di una cena a lume di candela, di una passeggiata sotto le stelle o di una conversazione in famiglia sulla sostenibilità, quell’ora diventa uno spazio per riflettere sul fatto che non esiste un “Pianeta B”. Spegnere la luce è, paradossalmente, il modo più luminoso che abbiamo per illuminare la strada verso un futuro possibile.