8 Marzo, oltre la mimosa: la vera storia della Festa della Donna (e i falsi miti da sfatare)

Domani è l’8 marzo. Come ogni anno, le strade si riempiranno del giallo vibrante delle mimose e i ristoranti registreranno il tutto esaurito. Ma dietro quello che oggi rischia di sembrare un semplice appuntamento commerciale, si nasconde una storia potente, fatta di lotte, rivendicazioni e sangue. Per comprendere appieno il significato della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna (questo il suo vero nome), dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, spazzare via qualche bufala storica e ripercorrere le tappe di una rivoluzione ancora in corso.

Il falso mito dell’incendio di New York

Se chiedete a qualcuno perché l’8 marzo si festeggia la Festa della donna, molto probabilmente vi racconterà la tragica storia della fabbrica di camicie di New York. Secondo la leggenda, l’8 marzo del 1908, 129 operaie morirono bruciate vive all’interno dello stabilimento, rinchiuse dal padrone per impedire loro di scioperare.

La realtà è diversa: questo evento, semplicemente, non è mai accaduto. Questo mito è nato negli anni ’50 e ha mescolato, confondendoli, vari eventi storici reali. L’incidente a cui si fa erroneamente riferimento è probabilmente il tragico rogo della Triangle Shirtwaist Factory di New York, dove persero la vita 146 persone (in gran parte giovani donne immigrate). Quell’incendio, però, avvenne il 25 marzo 1911, non l’8 marzo del 1908.

Le vere origini: pane, pace e diritti

Le vere radici dell’8 marzo sono profondamente politiche e legate ai movimenti sindacali e socialisti di inizio Novecento.

1909, Stati Uniti: i l Partito Socialista Americano organizza il primo “Woman’s Day” il 28 febbraio, per rivendicare il diritto di voto femminile e migliori condizioni di lavoro;

l Partito Socialista Americano organizza il primo “Woman’s Day” il 28 febbraio, per rivendicare il diritto di voto femminile e migliori condizioni di lavoro; 1910, Copenaghen: durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, la politica tedesca Clara Zetkin propone l’istituzione di una giornata internazionale dedicata alle donne. L’idea viene accolta con entusiasmo, ma non viene fissata una data univoca;

durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, la politica tedesca Clara Zetkin propone l’istituzione di una giornata internazionale dedicata alle donne. L’idea viene accolta con entusiasmo, ma non viene fissata una data univoca; 1917, San Pietroburgo: la data dell’8 marzo entra ufficialmente nella storia in Russia. L’8 marzo 1917 (il 23 febbraio secondo il calendario giuliano allora in vigore in Russia), migliaia di donne guidarono una grande manifestazione a San Pietroburgo chiedendo “pane e pace” e la fine della guerra. Fu la scintilla che diede il via alla Rivoluzione di Febbraio e alla caduta dello zarismo.

Nel 1921, la Seconda Conferenza Internazionale delle Donne Comuniste fissò definitivamente l’8 marzo come “Giornata Internazionale dell’Operaia”. Solo nel 1977 le Nazioni Unite hanno istituzionalizzato ufficialmente questa data come Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale.

La lunga strada delle conquiste femminili

Celebrare l’8 marzo significa anche ricordare la fatica con cui le donne hanno conquistato diritti che oggi diamo per scontati. In Italia, il percorso è stato lungo e irto di ostacoli:

1946 – Il Diritto di Voto: le donne italiane votano per la prima volta alle elezioni amministrative e, successivamente, al referendum istituzionale per scegliere tra Monarchia e Repubblica;

le donne italiane votano per la prima volta alle elezioni amministrative e, successivamente, al referendum istituzionale per scegliere tra Monarchia e Repubblica; 1958 – La Legge Merlin: viene abolita la prostituzione legalizzata e si chiudono le “case chiuse”;

viene abolita la prostituzione legalizzata e si chiudono le “case chiuse”; 1970 e 1978 – Divorzio e Aborto: l’approvazione della legge sul divorzio (1970) e della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza (1978) segnano 2 spartiacque per l’autodeterminazione femminile;

l’approvazione della legge sul divorzio (1970) e della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza (1978) segnano 2 spartiacque per l’autodeterminazione femminile; 1975 – Riforma del Diritto di Famiglia: viene finalmente sancita la parità giuridica tra i coniugi, abolendo la figura del “capofamiglia”;

viene finalmente sancita la parità giuridica tra i coniugi, abolendo la figura del “capofamiglia”; 1981 – L’Abolizione del “Delitto d’onore”: fino al 1981, la legge italiana prevedeva pene ridicolmente basse per gli uomini che uccidevano la moglie o la sorella per “salvare l’onore”. Nello stesso anno viene abolito il “matrimonio riparatore” (grazie anche al coraggio pionieristico di Franca Viola negli anni ’60).

Il significato dell’8 marzo oggi

Se guardiamo alla storia, capiamo bene perché chiamarla “Festa della donna” è riduttivo. Non è un San Valentino bis, né una semplice occasione per uscire a cena. È una giornata di mobilitazione e consapevolezza. Oggi l’8 marzo serve a puntare i riflettori su battaglie ancora urgenti e attualissime:

Il Gender Pay Gap: la disparità salariale per cui, a parità di mansione, le donne guadagnano spesso meno degli uomini; Il Soffitto di Cristallo: la difficoltà sistemica per le donne di raggiungere i vertici aziendali e istituzionali; La Violenza di Genere e i Femminicidi: una piaga sociale endemica che richiede educazione, prevenzione e tutele certe; Il Carico Mentale e di Cura: il lavoro domestico e di cura (figli, anziani) che grava ancora in modo sproporzionato sulle spalle delle donne.

Regalare una mimosa domani (tradizione nata in Italia nel 1946 per iniziativa di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei, che scelsero un fiore “povero” e diffuso a fine inverno) è un bel gesto, ma conoscere la storia che quel fiore rappresenta è il vero omaggio che possiamo fare.