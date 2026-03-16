85 secondi alla fine del mondo: ecco perché dovremmo smettere di guardare l’Orologio dell’Apocalisse

L’Orologio dell’Apocalisse (o Doomsday Clock) è stato recentemente spostato a soli 85 secondi dalla mezzanotte, la distanza più breve mai registrata verso la simbolica fine del mondo. E questo prima ancora dei recenti conflitti aperti su scala internazionale. Creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists, questo dispositivo simbolico serviva originariamente a tracciare la nostra discesa verso la vulnerabilità nucleare. Oggi, tuttavia, l’orologio è arrivato a includere una gamma molto più ampia di minacce esistenziali per l’umanità: non guarda più solo al nucleare, ma tiene conto anche della crisi climatica innescata dal riscaldamento globale, dell’avvento incontrollato di tecnologie dirompenti e della progressiva erosione di quell’ordine internazionale storicamente basato su regole condivise.

Dopo decenni passati a spostare le lancette, ci si chiede: questo strumento è ancora utile o ha esaurito il suo scopo?

Dalla mobilizzazione all’ansia paralizzante

Fin dai suoi esordi, lo scopo dell’Orologio era fungere da chiamata all’azione. L’obiettivo non era instillare un’ansia paralizzante, ma usare la paura in modo costruttivo, scuotendo i leader mondiali e l’opinione pubblica dalla loro compiacenza. Il messaggio implicito era di speranza: le minacce possono essere sradicate, il pericolo può essere superato.

Tuttavia, con il passare degli anni e l’avvicinarsi implacabile alla mezzanotte, la narrativa dell’imminente catastrofe rischia di diventare controproducente. Scendere a una manciata di secondi dall’apocalisse drammatizza l’urgenza, ma un livello di allerta massimo e permanente può smorzare la reale percezione del rischio, o peggio, essere strumentalizzato per giustificare politiche guidate unicamente dal terrore.

Il paradosso della Guerra Fredda: i veri costi della paura

I critici dell’Orologio sottolineano come le narrazioni di un’apocalisse imminente siano state storicamente usate per proiettare autorità e giustificare pericolose politiche di segretezza.

Un esempio lampante ci è offerto dalla Guerra Fredda, periodo in cui gli Stati Uniti alimentarono strategicamente un senso di estrema urgenza nella popolazione contro la minaccia di un attacco nucleare sovietico. In quegli anni, l’educazione si mescolò pericolosamente alla propaganda, tanto che ai bambini veniva regolarmente insegnato a nascondersi sotto i banchi al grido di “duck and cover” (abbassati e copriti). Nel frattempo, i cittadini, ormai terrorizzati, si ritrovavano a costruire bunker nei propri giardini, mentre miliardi di dollari venivano sistematicamente dirottati nel complesso militare-industriale. In questo clima di paranoia collettiva, chiunque osasse criticare tali misure finiva inevitabilmente per essere etichettato come anti-patriota o comunista, diventando bersaglio di quel fenomeno repressivo passato alla storia come Maccartismo.

Alla fine, il senso di un’apocalisse incombente sacrificò la sicurezza sociale e nazionale per una minaccia che non si concretizzò mai in quelle forme. Ironicamente, proprio per la paura di essere bombardati, gli americani esposero la propria popolazione a pericolose ricadute radioattive attraverso i continui test nucleari e la produzione di arsenali.

La Mezzanotte è già passata per molti

Non c’è spazio per la compiacenza di fronte alle gravi sfide attuali, ma l’idea di essere perennemente al “punto di non ritorno” non è più d’aiuto.

Misurare il disastro calibrando l’orologio in secondi sempre più ristretti crea la falsa illusione che il cambiamento significativo consista semplicemente nel riportare indietro le lancette. Questo approccio astratto ignora una realtà fondamentale: per molti gruppi emarginati ed esposti alle crisi, la catastrofe non è un rischio futuro. Vivono già in un mondo in rovina, e per loro la mezzanotte è scoccata da tempo.

È ora che scocchi la mezzanotte?

L’incertezza e l’ansia prodotte dall’essere “a pochi secondi dalla mezzanotte” sbilanciano il delicato equilibrio tra paura e speranza, rischiando di normalizzare la violenza che molte comunità subiscono da tempo.

Come affermava lo storico Johan Huizinga nel 1935, osservando l’ondata di fascismo in Europa: “Sappiamo tutti che non c’è via di ritorno, che dobbiamo farci strada combattendo“.

Forse è arrivato il momento che l’orologio dell’Apocalisse segni le 12. Non per segnare la fine di tutto, ma come segnale che il focus deve spostarsi dalla mera prevenzione a una nuova modalità di risposta. In molti ambiti della vita, accettare che la crisi è già arrivata è il primo, fondamentale passo verso la guarigione e la ripresa.