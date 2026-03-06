A Milano apre il Museum of Senses: è il primo in Italia e porta oltre i confini del reale con esperienze incredibili per i visitatori

Un’esperienza totalizzante, immersiva, più che interattiva in cui ognuno scoprirà le proprie potenzialità e il proprio sentire, esplorando territori sconosciuti, ambienti apparentemente irreali, spazi sorprendenti. Il Museum of Senses di Milano in Viale Monte Grappa 10, in zona Porta Garibaldi – Moscova, è un’assoluta novità sul territorio nazionale. Il museo offre un viaggio immersivo e più che interattivo per scoprire i propri sensi attraverso più di 30 installazioni. Ogni visita è un’esperienza multisensoriale unica, adatta ad ogni età che accende curiosità, favorisce la scoperta e incoraggia la partecipazione attiva unendo divertimento e creatività.
Collegandosi ad una rete di musei esperienziali che opera da oltre 7 anni a Praga (Repubblica Ceca) e a Bucarest (Romania), ogni sala è dedicata ad un tema e propone attività che suscitano curiosità e meraviglia, stimolano la creatività e l’intelletto: dal letto di chiodi alla stanza dell’equilibrio, dal labirinto di specchi all’acqua levitante, e ancora tante altre postazioni dalle quali lasciarsi affascinare da suoni, luci, colori. Sarà una continua meravigliosa scoperta di inattese sensazioni e rivelazioni.
Museum of Senses organizza nel mese di marzo e aprile Eventi speciali da non perdere a partire dal “Women’s Day”, che si terrà l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.
Museum of Senses invita le donne a concedersi un momento di quality time da condividere con amiche, sorelle, mamme o figlie, all’interno di uno spazio che stimola meraviglia, curiosità e consapevolezza.
Sarà donato un branded paper bookmark a tutte le donne che visiteranno il museo: il segnalibro riporterà alcune frasi dedicate, ad esempio “Sensational Woman”, “Woman’s always right”, legate ai sensi e all’unicità dell’essere donna. L’8 marzo ogni donna potrà ritrovare se stessa o riscoprirsi proprio attraverso i sensi, celebrando la propria individualità in modo contemporaneo e non retorico al Museo dei Sensi di Milano.
Per la Festa del Papà invece il Museo propone un’alternativa originale al classico post-lavoro o aperitivo: un invito a trascorrere del tempo di qualità con i propri figli all’interno del museo, giocando e vivendo insieme esperienze sensoriali. In orario 17.00 – 19.00, i papà che verranno al Museo accompagnati da almeno un figlio avranno l’ingresso omaggio.
Per la settimana di Pasqua (1-6 aprile) il percorso sarà ancora più coinvolgente grazie ad una declinazione tematica che evocherà i simboli pasquali, la primavera e il gioco.
- Arriva il “Sense Quest” Easter Edition! Partendo dall’attuale Sense Quest, saranno inserite domande a tema Pasquale e primaverile, con riferimenti al gusto (ad esempio il cioccolato) e agli stimoli sensoriali tipici di questa stagione, vere e proprie micro-sfide a tema basate sugli stimoli sensoriali tipici di questa stagione come il profumo, elementi naturali che evocheranno la primavera, sul piano tattile diverse texture come quella liscia dell’uovo di cioccolato.
- Letter Hunt, Easter Edition: Durante il percorso di gioco i visitatori devono cercare gli indizi nelle varie stanze per sbloccare sfide e raccogliere delle lettere che riveleranno la parola segreta.
- Laboratorio creativo di Pasqua (5 e 6 aprile): il laboratorio “Crea il tuo Ovetto” al Museum of Senses Milano è pensato come un’esperienza creativa e multisensoriale dedicata ai bambini in occasione di Pasqua. Si tratta di un’attività interattiva in cui i partecipanti hanno la possibilità di costruire, decorare e personalizzare il proprio ovetto.
Durante il laboratorio, i bambini non si limiteranno a decorare, ma verranno accompagnati in un piccolo percorso di scoperta sensoriale. Attraverso il contatto diretto, sperimenteranno diverse consistenze, osservano le variazioni di colore, ne percepiranno il profumo e comprenderanno come i sensi lavorino insieme. L’attività stimola così fantasia, manualità e coordinazione, trasformando un semplice momento creativo in un’esperienza educativa e immersiva. L’obiettivo è offrire ai bambini un’esperienza pratica e divertente, capace di coinvolgerli attivamente e di valorizzare l’interazione sensoriale, in linea con la filosofia di Museum of Senses Milano. Allo stesso tempo, il laboratorio vuole creare un ricordo speciale della Pasqua: ogni partecipante, infatti, porterà a casa il proprio ovetto personalizzato, frutto della propria creatività. “Crea il tuo Ovetto” rappresenta un’attività coerente con l’identità del museo, capace di unire gioco, apprendimento e stagionalità in un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.