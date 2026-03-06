A Milano apre il Museum of Senses: è il primo in Italia e porta oltre i confini del reale con esperienze incredibili per i visitatori

Un’esperienza totalizzante, immersiva, più che interattiva in cui ognuno scoprirà le proprie potenzialità e il proprio sentire, esplorando territori sconosciuti, ambienti apparentemente irreali, spazi sorprendenti. Il Museum of Senses di Milano in Viale Monte Grappa 10, in zona Porta Garibaldi – Moscova, è un’assoluta novità sul territorio nazionale. Il museo offre un viaggio immersivo e più che interattivo per scoprire i propri sensi attraverso più di 30 installazioni. Ogni visita è un’esperienza multisensoriale unica, adatta ad ogni età che accende curiosità, favorisce la scoperta e incoraggia la partecipazione attiva unendo divertimento e creatività.

Collegandosi ad una rete di musei esperienziali che opera da oltre 7 anni a Praga (Repubblica Ceca) e a Bucarest (Romania), ogni sala è dedicata ad un tema e propone attività che suscitano curiosità e meraviglia, stimolano la creatività e l’intelletto: dal letto di chiodi alla stanza dell’equilibrio, dal labirinto di specchi all’acqua levitante, e ancora tante altre postazioni dalle quali lasciarsi affascinare da suoni, luci, colori. Sarà una continua meravigliosa scoperta di inattese sensazioni e rivelazioni.

Museum of Senses organizza nel mese di marzo e aprile Eventi speciali da non perdere a partire dal “ Women’s Day”, che si terrà l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Museum of Senses invita le donne a concedersi un momento di quality time da condividere con amiche, sorelle, mamme o figlie, all’interno di uno spazio che stimola meraviglia, curiosità e consapevolezza.

Sarà donato un branded paper bookmark a tutte le donne che visiteranno il museo: il segnalibro riporterà alcune frasi dedicate, ad esempio “Sensational Woman”, “Woman’s always right”, legate ai sensi e all’unicità dell’essere donna. L’8 marzo ogni donna potrà ritrovare se stessa o riscoprirsi proprio attraverso i sensi, celebrando la propria individualità in modo contemporaneo e non retorico al Museo dei Sensi di Milano.

Per la Festa del Papà invece il Museo propone un’alternativa originale al classico post-lavoro o aperitivo: un invito a trascorrere del tempo di qualità con i propri figli all’interno del museo, giocando e vivendo insieme esperienze sensoriali. In orario 17.00 – 19.00, i papà che verranno al Museo accompagnati da almeno un figlio avranno l’ingresso omaggio.

Per la settimana di Pasqua (1-6 aprile) il percorso sarà ancora più coinvolgente grazie ad una declinazione tematica che evocherà i simboli pasquali, la primavera e il gioco.

Arriva il “Sense Quest” Easter Edition! Partendo dall’attuale Sense Quest, saranno inserite domande a tema Pasquale e primaverile, con riferimenti al gusto (ad esempio il cioccolato) e agli stimoli sensoriali tipici di questa stagione, vere e proprie micro-sfide a tema basate sugli stimoli sensoriali tipici di questa stagione come il profumo, elementi naturali che evocheranno la primavera, sul piano tattile diverse texture come quella liscia dell’uovo di cioccolato.

Letter Hunt, Easter Edition: Durante il percorso di gioco i visitatori devono cercare gli indizi nelle varie stanze per sbloccare sfide e raccogliere delle lettere che riveleranno la parola segreta.

Laboratorio creativo di Pasqua (5 e 6 aprile): il laboratorio “Crea il tuo Ovetto” al Museum of Senses Milano è pensato come un’esperienza creativa e multisensoriale dedicata ai bambini in occasione di Pasqua. Si tratta di un’attività interattiva in cui i partecipanti hanno la possibilità di costruire, decorare e personalizzare il proprio ovetto.

Durante il laboratorio, i bambini non si limiteranno a decorare, ma verranno accompagnati in un piccolo percorso di scoperta sensoriale. Attraverso il contatto diretto, sperimenteranno diverse consistenze, osservano le variazioni di colore, ne percepiranno il profumo e comprenderanno come i sensi lavorino insieme. L’attività stimola così fantasia, manualità e coordinazione, trasformando un semplice momento creativo in un’esperienza educativa e immersiva. L’obiettivo è offrire ai bambini un’esperienza pratica e divertente, capace di coinvolgerli attivamente e di valorizzare l’interazione sensoriale, in linea con la filosofia di Museum of Senses Milano. Allo stesso tempo, il laboratorio vuole creare un ricordo speciale della Pasqua: ogni partecipante, infatti, porterà a casa il proprio ovetto personalizzato, frutto della propria creatività. “Crea il tuo Ovetto” rappresenta un’attività coerente con l’identità del museo, capace di unire gioco, apprendimento e stagionalità in un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.