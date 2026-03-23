Accordo per la costruzione di un parco eolico offshore da 900 MW nel Golfo di Suez

Un importante passo verso l’energia rinnovabile è stato effettuato in Egitto con la firma di un accordo tra Orascom Construction, Aeolus e Engie per la costruzione di un parco eolico offshore da 900 MW nel Golfo di Suez. Questo progetto segna un’altra pietra miliare per l’Egitto nella sua strategia di espansione delle energie rinnovabili, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla diversificazione del mix energetico nazionale. Il parco eolico avrà un impatto non solo sulla produzione di energia pulita, ma anche sull’economia locale, con la creazione di numerosi posti di lavoro legati alla costruzione e alla gestione dell’impianto.

L’accordo è stato siglato con la Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) e prevede la costruzione, gestione e operazione del parco eolico nell’ambito di un contratto che durerà 25 anni. La durata di questo contratto a lungo termine è indicativa della portata e dell’importanza strategica del progetto per il futuro energetico dell’Egitto, che mira ad aumentare la quota di energia rinnovabile nel suo mix energetico.

Il consorzio di sviluppo: Orascom, Aeolus e Engie

Il consorzio che si è formato per realizzare il parco eolico offshore è composto da tre grandi attori del settore energetico: Orascom Construction, Aeolus ed Engie. Orascom Construction, azienda egiziana con una lunga esperienza nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria, avrà un ruolo fondamentale nella realizzazione delle opere civili ed elettriche, occupandosi anche di una parte degli appalti locali. Con una partecipazione del 25%, Orascom assicura un coinvolgimento diretto nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura.

Aeolus, un produttore indipendente di energia con una forte presenza in Africa, contribuirà al progetto con la sua expertise nel settore delle energie rinnovabili. Il gruppo detiene una quota di partecipazione significativa nel progetto, il che riflette il suo impegno nell’espandere le capacità energetiche rinnovabili in Africa. Infine, Engie Renewables, la divisione di energie rinnovabili del gigante energetico francese Engie, parteciperà con una quota del 35%. La presenza di Engie è un ulteriore segnale della crescita globale delle energie rinnovabili e della continua espansione dei progetti offshore in tutto il mondo. La sua esperienza e le sue risorse saranno decisive per garantire che il progetto venga realizzato con la massima efficienza e nel rispetto degli standard internazionali.

Dettagli e tempistiche del progetto

Il parco eolico offshore sarà costruito nel Golfo di Suez, un’area che ha dimostrato di avere un potenziale significativo per la produzione di energia eolica. Grazie alla sua posizione strategica, il sito è ideale per sfruttare i venti costanti che caratterizzano questa zona. L’energia prodotta dal parco eolico sarà immessa nella rete elettrica nazionale egiziana, contribuendo in modo sostanziale all’approvvigionamento energetico.

La realizzazione del progetto è prevista per l’inizio del terzo trimestre del 2026. Una volta completato, il parco eolico sarà in grado di generare 900 MW, una capacità che rappresenta una significativa aggiunta alla capacità energetica rinnovabile dell’Egitto. Questo progetto, che si inserisce in un più ampio piano di sviluppo delle energie rinnovabili da parte del governo egiziano, contribuirà a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030, che mirano a produrre il 42% dell’energia nazionale da fonti rinnovabili.

Inoltre, la costruzione e la gestione di un impianto di queste dimensioni comporteranno vantaggi economici a livello locale e nazionale, con opportunità di sviluppo per le aziende locali, nonché la creazione di nuove opportunità occupazionali.

L’importanza dell’investimento per l’Egitto e la regione

Questo progetto rappresenta non solo una svolta per il settore energetico dell’Egitto, ma un segnale importante per l’intera regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Infatti, l’Egitto sta puntando sempre di più su progetti di energia rinnovabile per rispondere alla crescente domanda di energia, ma anche per ridurre la sua dipendenza dalle fonti fossili. Il paese si sta inoltre affermando come uno dei principali hub di energia rinnovabile nella regione, attirando investimenti esteri e posizionandosi come punto di riferimento per i progetti green.

Il parco eolico nel Golfo di Suez rappresenta una delle iniziative più significative in questo contesto, consolidando l’Egitto come un leader nel settore dell’energia rinnovabile in Africa e nel mondo.