Agricoltore incornato da un toro: muore poco dopo il ricovero in ospedale

Incornato da un toro nelle campagne di Crispiano, nel Tarantino, un uomo è morto dopo il ricovero all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Soccorso dal personale del 118, l’agricoltore è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. L’uomo di 80 anni si trovava in campagna quanto è stato preso di mira dall’animale, probabilmente uscito da un recinto nelle vicinanze. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Comando provinciale.