Agrigento, l’erosione costiera a San Leone continua ad avanzare: “intervenite subito” | FOTO

“L’erosione costiera a San Leone continua ad avanzare. Sta sparendo una nuova porzione di duna e il mare si appresta ad inghiottire anche il boschetto del viale delle dune. Da anni Mareamico segue questa lenta agonia, della più importante spiaggia agrigentina“: è quanto afferma l’associazione in una nota. “Sappiamo che il Comune di Agrigento, la Regione Sicilia e il Ministero dell’Ambiente hanno promesso interventi per contrastare l’avanzamento del mare, ma purtroppo questi interventi tardano ad arrivare“. Mareamico lancia quindi un nuovo grido di allarme: “Intervenite subito!“