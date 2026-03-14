Al via la costruzione di Dragonfly, un colosso nucleare per cieli alieni

La corsa verso le lune esterne del Sistema Solare ha appena segnato una svolta. Presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) nel Maryland, i tecnici hanno ufficialmente iniziato l’integrazione e i test di Dragonfly, il rivoluzionario drone della NASA destinato a esplorare Titano, la luna più enigmatica di Saturno. “Questo traguardo segna essenzialmente la nascita del nostro sistema di volo“, ha dichiarato Elizabeth Turtle, Principal Investigator della missione. Non si tratta solo di assemblare hardware: è la creazione del primo velivolo progettato per volare in un oceano atmosferico alieno, spingendo la tecnologia umana oltre ogni limite precedente.

Un colosso nucleare per cieli alieni

Dragonfly rappresenta un salto evolutivo radicale rispetto a quanto visto finora nell’esplorazione spaziale. Se il piccolo elicottero marziano Ingenuity era grande quanto una scatola di fazzoletti e serviva come semplice test, Dragonfly giocherà in una categoria superiore. Con una struttura paragonabile a quella di un’utilitaria, questo rotore a 8 pale non dipenderà dalla debole luce solare che filtra tra le nubi di Saturno; sarà invece alimentato da un generatore termoelettrico a radioisotopi, un cuore nucleare che gli permetterà di operare per anni in totale autonomia. Questa ambizione si riflette anche nei costi: con un budget di circa 3,35 miliardi di dollari, la missione si configura come uno dei pilastri della ricerca scientifica del prossimo decennio.

Il laboratorio chimico di Titano

La scelta di questa luna non è casuale. Titano è l’unico corpo celeste oltre alla Terra a possedere liquidi stabili in superficie, con laghi e fiumi composti da metano ed etano, protetti da una densa atmosfera. Gli scienziati lo considerano un immenso laboratorio chimico a cielo aperto, un luogo dove abbondano molecole organiche che potrebbero essere i mattoni fondamentali della vita. L’obiettivo primario di Dragonfly sarà proprio quello di analizzare la geologia e la complessa chimica di questo mondo, cercando di decifrare le origini della vita stessa in un ambiente che ricorda, per certi versi, una versione congelata della Terra primordiale.

La tabella di marcia verso il lancio

Il percorso che porterà Dragonfly sulla rampa di lancio è già tracciato e rigoroso. Per tutto il 2026, i tecnici dell’APL si concentreranno sul “cervello” della missione, testando i moduli elettronici integrati per la navigazione e la gestione dei dati. Una volta superata questa fase, nel 2027, il velivolo sarà trasferito presso le strutture di Lockheed Martin Space in Colorado. Lì verrà sottoposto a stress ambientali estremi per simulare il vuoto dello spazio e le temperature proibitive di Titano, che possono sfiorare i -180°C. Solo dopo un ultimo controllo nel Maryland, il drone verrà spedito al Kennedy Space Center. Se tutto procederà come previsto, nella primavera del 2028 un potente razzo Falcon Heavy di SpaceX darà ufficialmente il via al viaggio verso Saturno.

Oltre lo schermo: una missione reale

Dopo anni trascorsi tra simulazioni al computer e calcoli teorici, l’ingresso nella fase di costruzione trasforma Dragonfly da un sogno ingegneristico in una realtà metallica fatta di sensori, pale e ambizione. Come sottolineato dai vertici del progetto, vedere i componenti unirsi in un sistema di volo funzionante è il segno che l’umanità è pronta a spiegare le ali in un mondo dove la pioggia è di metano e le montagne sono fatte di ghiaccio duro come roccia.