Alba glaciale sul Gran Sasso: Campo Imperatore sfiora -7°C | DATI

Un risveglio dai tratti prettamente invernali quello che ha caratterizzato oggi l’altopiano di Campo Imperatore. Nonostante la primavera avanzi sul calendario, il “Piccolo Tibet” d’Abruzzo ha regalato un’alba glaciale, con il termometro che è sceso drasticamente sotto lo zero, complice un cielo terso che ha favorito l’irraggiamento notturno. Secondo i dati rilevati dalla rete di monitoraggio dell’associazione Caput Frigoris, la stazione del Giardino Botanico, situata a 2132 metri di quota, ha fatto segnare una minima di -6,8°C. Un valore che sottolinea la resilienza del freddo sulle vette del Gran Sasso, proprio mentre il resto d’Italia vive le ultime ore di una stabilità atmosferica ormai agli sgoccioli.

Gelo diffuso negli altopiani aquilani

Non è stata solo la vetta del Gran Sasso a gelare. Le caratteristiche morfologiche del territorio aquilano, celebre per le sue “piane” soggette a forti inversioni termiche, hanno permesso il raggiungimento di temperature ancora più basse in altre località della provincia:

Altopiano delle Cinque Miglia (1250 mt): registrata la minima più bassa della zona con -8,3°C ;

(1250 mt): registrata la minima più bassa della zona con ; Piani di Pezza (1450 mt): il termometro si è fermato a -7,9°C ;

(1450 mt): il termometro si è fermato a ; Campo Felice (1538 mt): minima pungente di -7,4°C ;

(1538 mt): minima pungente di ; Rocca di Mezzo: valori tra i -5,6°C del centro e i -3,9°C della frazione Rovere.

Situazione meteo: la calma prima della tempesta

Le condizioni meteorologiche odierne in Abruzzo resteranno comunque improntate al bel tempo. Il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso per l’intera giornata, con il passaggio di innocue stratificazioni che non destano preoccupazione. Questo scenario di relativa quiete riguarda quasi tutta la penisola, ma è alle porte un imminente cambiamento della circolazione atmosferica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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