Allerta Caldo in India: il Dipartimento meteorologico prevede un’estate più torrida del solito

La prossima estate in India potrebbe essere caratterizzata da temperature superiori alla media in molte aree, comprese le regioni himalayane, gli Stati del Nord/Est, quelli centrali e alcune zone dei Ghat Occidentali. A segnalarlo è il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) nelle previsioni relative a marzo e aprile, recentemente diffuse. L’agenzia governativa di Delhi ha inoltre emesso un’allerta, avvertendo che le ondate di calore potrebbero risultare più frequenti e più prolungate del normale tra marzo e maggio, soprattutto nelle regioni centrali e orientali del Paese. Lo scorso febbraio è stato il più caldo in India degli ultimi 3 anni, con massime a Delhi superiori di circa 3,5°C rispetto alla media stagionale.