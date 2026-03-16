Allerta Meteo, a Reggio Calabria scuole chiuse anche domani per il 2° giorno consecutivo

La città di Reggio Calabria si appresta a vivere un’altra giornata di emergenza a causa delle avverse condizioni climatiche che stanno colpendo duramente il territorio calabrese. Sulla base delle ultime comunicazioni ufficiali, è stata disposta la misura delle scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2026, estendendo così il provvedimento già adottato per la giornata odierna. La decisione si è resa necessaria a seguito del persistere di una situazione di criticità idrogeologica e idraulica che non accenna a placarsi, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione e l’incolumità della popolazione scolastica.

L’analisi del messaggio di allertamento unificato di ARPACAL

Il quadro meteorologico delineato dal Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche per le prossime ore. Secondo il documento ufficiale numero 94 emesso in data 16 marzo 2026, il territorio regionale è interessato da un messaggio di allertamento unificato che prevede una allerta meteo arancione persistente. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni da sparse a diffuse, che assumeranno spesso il carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni saranno caratterizzati da una spiccata attività elettrica, frequenti forti raffiche di vento e locali grandinate, elementi che aumentano sensibilmente il livello di rischio per chiunque si trovi all’aperto.

I dettagli dell’ordinanza sindacale emessa dal Comune

A fronte di tali previsioni, il Sindaco f.f. Domenico Donato Battaglia ha firmato l’ordinanza sindacale 44 del 16/03/2026, un provvedimento contingibile e urgente finalizzato a prevenire gravi pericoli per la pubblica incolumità. L’atto dispone ufficialmente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per la prima infanzia e i nidi d’infanzia, presenti su tutto il territorio comunale per l’intera giornata di martedì 17 marzo. L’unica deroga concessa dall’amministrazione riguarda la possibilità per i dirigenti scolastici di valutare l’apertura esclusivamente per lo svolgimento di attività concorsuali già calendarizzate, ferma restando la massima prudenza.

La continuità dell’emergenza dopo la chiusura di lunedì

Il provvedimento odierno non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma rappresenta la prosecuzione di una gestione emergenziale iniziata già nelle ore precedenti. Il Comune di Reggio Calabria aveva infatti già attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con l’ordinanza numero 42 e disposto la chiusura degli istituti per lunedì 16 marzo con l’ordinanza numero 43. Questo secondo giorno consecutivo di stop alle lezioni sottolinea la gravità del maltempo che sta investendo l’area dello Stretto, con una fase previsionale che copre l’arco temporale dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 17 marzo.

Verifiche tecniche e sicurezza degli edifici scolastici

Oltre alla mera sospensione delle lezioni, l’amministrazione comunale ha pianificato una serie di interventi mirati a garantire un rientro in aula in totale sicurezza. L’ordinanza incarica i dirigenti dei settori Lavori Pubblici e Manutenzione di avviare tempestive verifiche tecniche su tutti gli edifici scolastici di competenza comunale. L’obiettivo è accertare l’eventuale sussistenza di danni strutturali o infiltrazioni causati dalle piogge torrenziali prima della ripresa delle attività. Solo l’esito positivo di tali sopralluoghi permetterà la regolare riapertura dei plessi, evitando che situazioni di rischio residuo possano minacciare la sicurezza di alunni e personale scolastico.

L’elenco completo di tutti i comuni con le scuole chiuse domani:

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: