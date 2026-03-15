Allerta Meteo Calabria, domani treni sospesi sulla Linea Rosarno – Lamezia

Nella giornata di domani, lunedì 16 marzo, sulla linea Rosarno – Lamezia, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per le avverse condizioni meteo. Lo rende noto Rfi, alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, che vede codice arancione su tutta la regione per le forti piogge, temporali e forti venti previsti.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.