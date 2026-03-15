Allerta Meteo Calabria: la protezione civile dirama l’allarme arancione in tutta la Regione per lunedì 16 marzo. Adesso le ordinanze per le scuole chiuse

La situazione meteorologica nel Mediterraneo centrale sta subendo un brusco peggioramento che ha spinto la Protezione Civile Regionale della Calabria a diramare un avviso di allerta meteo arancione valido per l’intera giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026. Questa decisione è scaturita dall’analisi dei modelli previsionali che indicano l’arrivo del temuto Ciclone Jolina, una profonda depressione di origine atlantica capace di scatenare fenomeni atmosferici di particolare violenza. L’allerta non riguarda solo settori specifici, ma è stata estesa a tutta la Calabria, segnalando una criticità moderata ma diffusa che richiede la massima attenzione da parte delle autorità locali e dei cittadini. Le previsioni indicano che il fronte perturbato inizierà a flagellare le coste già dalle prime ore della notte, portando con sé una fase di maltempo acuto che non concederà tregua per almeno ventiquattro ore.

Dinamica del Ciclone Jolina e intensità delle precipitazioni previste

Il cuore del sistema perturbato è rappresentato dal Ciclone Jolina, la cui struttura ciclonica sta richiamando correnti umide e instabili pronte a scaricare enormi quantità d’acqua sul suolo calabrese. Durante la giornata di lunedì 16 marzo, si attendono precipitazioni intense e persistenti, che assumeranno spesso il carattere di forte temporale o vero e proprio nubifragio, specialmente lungo il versante ionico e nelle aree interne. I tecnici della Protezione Civile hanno evidenziato come l’impatto delle piogge sarà accompagnato da una frequente attività elettrica e da locali grandinate, rendendo la circolazione stradale estremamente pericolosa. Oltre alla pioggia, preoccupano i venti di burrasca che soffieranno dai quadranti meridionali, con raffiche che potrebbero superare i cento chilometri orari, causando mareggiate imponenti lungo le coste esposte al vento di Scirocco.

Rischio idrogeologico diffuso e possibili criticità sul territorio

L’estensione dell’allerta meteo arancione a tutta la regione è giustificata dall’elevato rischio idrogeologico che grava su un territorio già messo alla prova dalle piogge dei giorni precedenti. La saturazione dei suoli rende probabili fenomeni di smottamento, frane e colate di fango, in particolare nelle zone montuose della Sila e dell’Aspromonte. I corsi d’acqua, dai piccoli torrenti ai fiumi principali, saranno monitorati costantemente poiché si prevede un rapido innalzamento dei livelli idrometrici con possibili esondazioni nelle aree pianeggianti. La Regione Calabria ha attivato tutte le procedure di emergenza previste dal protocollo, invitando i sindaci dei comuni calabresi a valutare tempestivamente la chiusura delle scuole e la sospensione di eventi pubblici all’aperto per garantire la pubblica incolumità durante il picco della perturbazione.

Norme di comportamento e gestione dell’emergenza nelle prossime ore

In vista di un 16 marzo che si preannuncia estremamente critico, la Protezione Civile raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di evitare assolutamente le zone limitrofe ai corsi d’acqua o i sottopassi stradali. È fondamentale prestare attenzione ai bollettini ufficiali e seguire le indicazioni fornite dalle autorità comunali attraverso i canali istituzionali. La sicurezza domestica è altrettanto importante, pertanto si consiglia di assicurare oggetti mobili su balconi e terrazzi che potrebbero essere trascinati dal vento forte. Il sistema regionale di soccorso è stato potenziato per intervenire rapidamente in caso di allagamenti o interruzioni della viabilità, con le squadre di volontari e i vigili del fuoco già in stato di pre-allerta su tutto il territorio della Calabria. La massima prudenza resta l’arma principale per affrontare questa nuova ondata di maltempo estremo che caratterizzerà l’inizio della settimana.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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