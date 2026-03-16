Allerta Meteo Calabria, protezione civile proroga l’allarme arancione per martedì 17 marzo: verso le scuole chiuse per il 2° giorno consecutivo

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia non accenna a placarsi, costringendo le autorità a mantenere alta la guardia su gran parte del territorio calabrese. La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un nuovo bollettino meteo ufficiale, confermando la proroga dell’allerta arancione anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo. Questa decisione si è resa necessaria a causa della persistenza di correnti instabili che continuano a minacciare la stabilità idrogeologica della regione, con previsioni che indicano piogge diffuse, temporali di forte intensità e venti di burrasca che potrebbero causare notevoli disagi alla circolazione e alla sicurezza dei cittadini.

Il monitoraggio costante della situazione meteorologica ha evidenziato come il rischio rimanga elevato soprattutto sul versante ionico e nelle aree interne. In queste zone, la saturazione del suolo dovuta alle precipitazioni delle ultime ore aumenta sensibilmente la probabilità di frane, smottamenti e allagamenti localizzati. Per questo motivo, l’allarme arancione per martedì 17 marzo copre la stragrande maggioranza del territorio regionale, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare la massima attenzione nei pressi di corsi d’acqua e zone costiere soggette a mareggiate.

Una parziale tregua sembra invece interessare il settore occidentale della regione. Secondo il nuovo documento tecnico, la Protezione Civile ha deciso di declassare l’allerta a livello giallo nel tirreno centro-settentrionale. Questa riduzione del livello di rischio riguarda nello specifico diverse aree comprese tra il cosentino, il lametino e il vibonese. Sebbene la situazione rimanga sotto osservazione, i modelli previsionali indicano in questi settori un’attenuazione dei fenomeni più estremi, permettendo una gestione meno emergenziale rispetto alle province Reggio Calabria, Crotone, e ai settori jonici del crotonese e del catanzarese, dove invece l’allerta rimane più severa.

Il tema che sta riscuotendo maggiore attenzione tra le famiglie è senza dubbio quello relativo alla didattica. Alla luce del nuovo bollettino di criticità, è ormai certo che le scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di domani in molti comuni dove le lezioni sono già state sospese oggi. Tra i centri principali che si apprestano a confermare lo stop alle attività scolastiche figurano Catanzaro e Reggio Calabria, città che si trovano in piena zona arancione.

È fondamentale sottolineare che la decisione definitiva circa la sospensione delle lezioni spetta esclusivamente ai sindaci, i quali sono chiamati a firmare apposite ordinanze sindacali nel corso del pomeriggio odierno. I primi cittadini stanno valutando con estrema cautela i rischi specifici per i rispettivi territori, tenendo conto non solo delle previsioni della Protezione Civile, ma anche dello stato delle condizioni locali.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.