Allerta Meteo Campania: attenzione domani, in arrivo vento forte e mare agitato

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalentemente sudoccidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalla mezzanotte alle 23.59 di domani. La Protezione civile ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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