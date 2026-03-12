Allerta Meteo Campania, domani piogge e temporali: ecco dove

La Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo, sulle zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono possibili precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo, si legge nel bollettino diramato, “evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico“.

Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Alle autorità competenti è raccomandato di attivare i Centri Operativi Comunali e “porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti. Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.