Allerta Meteo Campania: domani temporali con grandine e vento, le aree colpite

La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo valida dalla mezzanotte alle 14 di domani, martedì 31 marzo, sul settore centro-meridionale e, in particolare, sulla fascia costiera. Queste, in dettaglio, le aree colpite: zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Alto Cilento e Basso Sele), zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare, a scala locale, in maniera improvvisa, repentina e intensa e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. In alcuni punti del territorio si potrebbero determinare fenomeni di dissesto idrogeologico. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

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