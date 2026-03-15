Allerta Meteo, c’è l’ordinanza: scuole chiuse a Reggio Calabria e in altre centinaia di comuni del Sud Italia

Reggio Calabria è il terzo capoluogo di provincia, dopo Catanzaro e Vibo Valentia, dove domani le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo. Lo ha appena deciso il Sindaco f.f. Mimmo Battaglia, che ha firmato apposita ordinanza pubblicata sull’albo online del sito del Comune reggino. Sono centinaia i comuni calabresi e siciliani in cui i sindaci hanno già deciso di chiudere le scuole a causa del maltempo estremo in arrivo.

Nell’articolo di seguito tutto l’elenco aggiornato in tempo reale:

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