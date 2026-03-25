Allerta Meteo, domani 18 regioni nella morsa del maltempo: “neve abbondante e burrasca forte”, avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo da Nord a Sud Italia tra oggi e domani giovedì 26 marzo 2026 per la “discesa sul Paese di una saccatura di matrice polare ed in considerazione della formazione del vortice Deborah sul Mar Ligure“. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 25 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 del 25/03/26: “A seguito della discesa sul Paese di una saccatura di matrice polare ed in considerazione della formazione del vortice “Deborah” sul Mar Ligure, si prevedono:

Dal tardo mattino di oggi , mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla tarda mattinata di dopodomani , venerdì 27 marzo 2026, vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su Valle d’Aosta , Piemonte , Lombardia , Trentino-Alto Adige , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna e Liguria ;

, mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla tarda mattinata di , venerdì 27 marzo 2026, vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a su , , , , , , e ; Dal pomeriggio di oggi , mercoledì 25 marzo 2026, e fino alle prime ore di domani , giovedì 26 marzo 2026, vento forte dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulle coste ed isole della Toscana , accompagnate da mareggiate anche intense dalla sera;

, mercoledì 25 marzo 2026, e fino alle prime ore di , giovedì 26 marzo 2026, vento forte dai quadranti occidentali con raffiche fino a sulle coste ed isole della , accompagnate da anche intense dalla sera; Dalla serata di oggi , mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla tarda serata di domani , giovedì 26 marzo 2026, stato del mare molto agitato o grosso su Mare di Sardegna, Mar Ligure e Tirreno, in estensione dal pomeriggio di domani anche a Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia;

, mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla tarda serata di , giovedì 26 marzo 2026, su Mare di Sardegna, Mar Ligure e Tirreno, in estensione dal pomeriggio di domani anche a Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia; Dalla tarda serata di oggi , mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla tarda serata di domani , giovedì 26 marzo 2026, piogge abbondanti lungo le aree costiere di Friuli-Venezia Giulia , Veneto ed Emilia-Romagna , in spostamento dal pomeriggio di domani verso le coste adriatiche centrali ;

, mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla tarda serata di , giovedì 26 marzo 2026, lungo le aree costiere di , ed , in spostamento dal pomeriggio di verso le ; Dalle prime ore di domani , giovedì 26 marzo 2026, e fino alla serata di dopodomani , venerdì 27 marzo 2026, nevicate abbondanti al di sopra dei 400 metri lungo le aree interne di Marche e Abruzzo , in estensione serale anche a Molise e Puglia garganica;

, giovedì 26 marzo 2026, e fino alla serata di , venerdì 27 marzo 2026, al di sopra dei 400 metri lungo le aree interne di e , in estensione serale anche a e garganica; Dalla serata di oggi , mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla serata di domani , giovedì 26 marzo 2026, vento forte di maestrale con raffiche fino a burrasca forte o tempesta sulla Sardegna , con forti mareggiate lungo le coste occidentali dell’isola;

, mercoledì 25 marzo 2026, e fino alla serata di , giovedì 26 marzo 2026, di maestrale con raffiche fino a sulla , con forti lungo le coste occidentali dell’isola; Dalle prime ore di domani, giovedì 26 marzo 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, venerdì 27 marzo 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Campania, Calabria e Sicilia, Basilicata e Puglia, in rotazione serale dai quadranti settentrionali su queste ultime due regioni, con mareggiate lungo le coste esposte“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: