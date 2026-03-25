Allerta Meteo, il Ciclone Polare Deborah si abbatte sull’Italia: maltempo estremo con venti distruttivi, tornado, grandine e forti bufere di neve

Il Ciclone Polare Deborah sta per scrivere una delle pagine più intense della meteorologia italiana di questo inizio primavera 2026. Quello che le mappe di tutti i centri di calcolo nazionali ed internazionali mostrano con chiarezza è un vero e proprio evento estremo, ormai imminente per l’Italia intera. Stiamo parlando di un vortice polare profondo che nascerà la prossima notte sull’Adriatico, evolvendo rapidamente in un sistema ciclonico maturo destinato a spazzare l’Italia da nord a sud in meno di 48 ore. Avremo venti che superano i 140km/h intorno all’occhio, precipitazioni totali che in 12 ore raggiungono valori superiori ai 200mm in aree localizzate, un crollo termico repentino di circa 10°C e un mix esplosivo di fenomeni violenti. Stasera il Nord verrà colpito duramente, domani mattina il Centro e nel pomeriggio il Sud, con il cuore della tempesta sull’Adriatico. E non finirà lì: l’instabilità persisterà fino a sabato. Ecco l’analisi completa, ora per ora e regione per regione, basata sulle simulazioni più affidabili disponibili.

La genesi del Ciclone Polare Deborah: la situazione sinottica che ha cambiato tutto

Le carte di pressione del modello tedesco DWD e le simulazioni dell’italianissimo Moloch del CNR-ISAC raccontano una evoluzione meteo molto chiara: un profondo minimo di pressione, etichettato come “Deborah” a livello internazionale, si sta approfondendo rapidamente sul nord Italia con valori che scendono sotto i 995hPa. Intorno a questo vortice ruotano fronti freddi polari che sfondano da nord-ovest, mentre un’ampia area di alta pressione sull’Europa orientale funge da “pompa” per l’aria gelida artica. Il contrasto termico è estremo: masse d’aria polare a -4°C a 850hPa si scontrano con l’aria tipicamente mediterranea, creando una instabilità baroclina che favorisce lo sviluppo di un ciclone a rapida evoluzione. Già dalle prime ore di oggi, 25 marzo 2026, il sistema ha iniziato a caricarsi di energia, basti pensare ai picchi di +21°C misurati pochi minuti fa in pianura Padana. Sulle Alpi occidentali il maestrale è già arrivato e soffia impetuoso con le prime raffiche di 106km/h alla Gran Vaudala di Ceresole Reale, 88km/h al Rifugio Vaccarone – Giaglione, 85km/h al Rifugio Gastaldi – Balme, nel torinese. È questo il motore che alimenterà l’emergenza delle prossime ore: un Ciclone Polare Deborah che non si limiterà a pioggia e vento, ma produrrà un cocktail di fenomeni severi grazie alla forte shear e alla presenza di aria molto fredda in quota.

Stasera 25 marzo: l’impatto devastante sul Nord Italia tra temporali violenti e primo rischio tornado

Stasera, a partire dalle ore 18-19, il Ciclone Polare Deborah entrerà nel vivo sul Nord Italia. Il fronte freddo sfonderà sulle Alpi innescando forti temporali e grandinate nella pianura Padana centro-orientale, specie su Triveneto ed Emilia Romagna. Le temperature crolleranno rapidamente tanto che la neve scenderà copiosa fin sotto i 500–600 metri già in serata. Il vento sarà subito impetuoso su Liguria, Piemonte e Lombardia, con raffiche che in pianura possono toccare i 100–120 km/h, e in serata diventeranno poi molto forti anche al Nord/Est.

Ma non è solo vento: la combinazione di forte instabilità e shear verticale crea le condizioni ideali per temporali supercellulari. Il rischio tornado è alto proprio in Pianura Padana orientale e in Veneto. Grandine di medie-grandi dimensioni è attesa nei temporali più organizzati, grazie ai contrasti termici che alimentano updraft violenti. Il crollo termico sarà immediato: le temperature scenderanno di 10-12 gradi in poche ore rispetto alle massime attuali, trasformando una serata di fine marzo in una notte invernale. Chi si trova tra Brescia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Udine, Trieste ma anche Mantova, Ferrara, Bologna e fino a Rimini dovrà prepararsi a un vero e proprio “blitz” di fenomeni estremi.

Giovedì 26 marzo: dall’occhio del ciclone sull’Adriatico al rapido coinvolgimento di Centro e Sud

La giornata di domani, giovedì 26 marzo, sarà la più critica. Il vortice del Ciclone “Deborah” sarà già posizionato sul medio Adriatico, con l’occhio del ciclone che ruota tra Marche, Abruzzo e Molise. Qui i venti raggiungono il picco distruttivo: parliamo di raffiche superiori ai 130–150km/h sulle coste adriatiche, le più colpite dalla tempesta. L’occhio del ciclone fungerà da “motore” per venti catabatici e per un flusso umido da est-sudest che scaricherà precipitazioni torrenziali. Intanto un furioso maestrale irromperà dalla Valle del Rodano verso la Sardegna e il Tirreno, in rapida estensione entro il primo pomeriggio al Centro/Sud, dove inizierà la violenta burrasca.

Il vento (direzione e velocità) previsto per le 7 di giovedì mattina sull’Italia, con il ciclone sull’alto Adriatico e un furioso maestrale tra Liguria, Sardegna e Tirreno. Attenzione al foehn alpino:

Nel corso della mattinata si intensifica il foehn alpino e il maestrale in Sardegna diventa esteso e distruttivo anche sulla terraferma isolana. Il ciclone sull’Adriatico si abbatte su Romagna e Marche, con raffiche pazzesche ad Ancona. Il maestrale irrompe sul medio Tirreno; forte anche il libeccio prefrontale in Puglia:

Alle ore 16, nel cuore del pomeriggio, tempesta di tramontana violentissima al Nord, specie su Milano e Genova, ma soprattutto un maestrale furioso in tutto il Tirreno e nel medio Adriatico. Il maestrale impetuoso arriva anche al Sud, in Calabria e Sicilia:

In serata, alle 19, abbiamo valori a fondoscala (oltre 150km/h) in Molise, e un impetuoso maestrale in tutto il Paese, dalle Alpi – con foehn persistente – fino al Canale di Sicila:

Per quanto riguarda le precipitazioni, già al mattino il Centro Italia verrà investito in pieno: Toscana, Umbria, Marche e Lazio vedranno temporali violenti con alto rischio tornado, soprattutto sulle coste. La neve sarà subito copiosa sull’Appennino, fino a 200 metri al Centro Italia dove si imbiancheranno molte città. A rischio neve anche Arezzo e Perugia, ma sulle colline tra Mugello, Marche, Umbria e Abruzzo sarà vera e propria tormenta. Nel pomeriggio il sistema si estenderà al Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale saranno coinvolte da forti temporali, con grandine abbondante e raffiche di burrasca. Anche qui avremo neve copiosa fino a quote collinari su tutti i rilievi, con accumuli fino a 300–400 metri al Centro/Sud Peninsulare, fino a 500–600 metri in Calabria e fino ai 600–650 metri in Sicilia. Il crollo termico sarà generalizzato: domani le massime non supereranno i 10-12°C in nessuna località italiana, se non localmente all’estremo Nord/Ovest per effetto del foehn.

Le nevicate previste per la mattinata di giovedì 26 marzo sull’Italia:

Le nevicate previste per il pomeriggio-sera di giovedì 26 marzo sull’Italia:

I fenomeni estremi previsti: rischio tornado elevato, grandine, crollo termico e neve copiosa fino a bassa quota

Il Ciclone Polare Deborah non è solo un sistema di bassa pressione: è una macchina perfetta per fenomeni severi. Il rischio tornado, indicato esplicitamente nelle simulazioni, è alto stasera in Pianura Padana orientale e Veneto per la presenza di helicità elevata e CAPE significativo in un ambiente con forte shear. Domani il pericolo si sposta tra Toscana e Lazio e lungo tutto l’Adriatico, fino al basso Tirreno in serata, dove le mappe mostrano cluster di temporali dalla pericolosità molto elevata. La grandine sarà uno dei protagonisti: i forti contrasti termici tra aria polare in quota e aria mite al suolo favoriranno grandine di medie e grandi dimensioni, soprattutto nei temporali più intensi del Centro-Sud.

Il crollo termico sarà uno dei segni più evidenti del passaggio polare: in 24-36 ore le temperature scenderanno di 10-15 gradi su gran parte del Paese. Ma l’elemento più sorprendente è la neve: le mappe di precipitazione congelata del Moloch sono inequivocabili. Accumuli di 12 ore superiori ai 30cm sulle Alpi e Prealpi già stasera, con neve fino in pianura su Alto Adige e alto Friuli, nei fondovalle alpini e dolomitici. Domani e dopodomani la neve copiosa scenderà anche su tutto l’Appennino, con fiocchi fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Un evento raro per fine marzo, reso possibile dall’aria artica intrappolata nel vortice di Deborah.

L’evoluzione per venerdì 27 e sabato 28 marzo: persistenza dell’instabilità e coda del ciclone

Il Ciclone Polare Deborah non sparirà dopo giovedì, anzi, continuerà ad alimentare forte maltempo nel nostro Paese. Il vortice, infatti, si sposterà lentamente verso sud-est, sui Balcani verso la Grecia, da dove continuerà ad influenzare l’Italia con una coda instabile. Venerdì 27 marzo il Centro-Sud vivrà ancora temporali sparsi e nevicate sull’Appennino fino a quote collinari, mentre il Nord vedrà un miglioramento parziale ma con residue raffiche forti.

Sabato 28 marzo l’instabilità residua interesserà soprattutto il Sud e le Isole, con possibili temporali e neve sull’Appennino lucano e calabro-siculo. Solo verso domenica il sistema si allontanerà definitivamente, lasciando dietro di sé un’Italia più fredda e, in alcune zone, con accumuli nevosi da record per il periodo.

In sintesi, il Ciclone Polare Deborah rappresenta un evento meteorologico da monitorare ora per ora. Le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC, in assoluto le più affidabili per il meteo nel nostro Paese, confermano un’emergenza diffusa: preparatevi a venti distruttivi, rischio tornado, grandine, neve copiosa e un crollo termico che riporterà l’inverno in pieno marzo. MeteoWeb continuerà a seguire l’evoluzione in tempo reale con aggiornamenti continui. Restate connessi e, soprattutto, prudenti.

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