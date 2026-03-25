Maltempo, l’irruzione di aria artica è alle porte: irrompe il maestrale sulle Alpi, raffiche già oltre i 100km/h in Piemonte

L’irruzione di aria artica che segnerà un importante colpo di coda invernale è oramai prossima all’arco alpino, dove sta iniziando l’irruzione di maestrale sul settore occidentale. Nelle prossime ore, è atteso un deciso rinforzo del Foehn su Alpi e valli piemontesi, per poi estendersi a tutte le pianure verso sera e per tutta la giornata di domani, giovedì 26 marzo, con le raffiche sulle Alpi che potrebbero superare i 120-150km/h, mentre sulle pianure localmente si potrebbero superare i 60-80km/h. Segnaliamo già forti raffiche fino a 106km/h alla Gran Vaudala di Ceresole Reale (TO), 88km/h al Rifugio Vaccarone – Giaglione (TO), 85km/h al Rifugio Gastaldi – Balme (TO), ma anche raffiche fino a 60-70km/h sull’Appennino alessandrino.

Si tratterà di un episodio di Foehn molto importante su tutto il Piemonte. Il vento tenderà ad attenuarsi definitivamente soltanto nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: