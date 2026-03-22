Allerta Meteo, FOCUS sul Mega-Ciclone Polare in arrivo tra 25 e 27 Marzo: evento storico, Europa sommersa dalla neve, Italia tra i Paesi più colpiti | MAPPE

L’Italia si trova attualmente in una condizione meteorologica paradossale. Nonostante la primavera astronomica sia iniziata ufficialmente da due giorni, il panorama che si osserva da Nord a Sud ricorda molto più da vicino le fasi più crude del pieno inverno. Oggi, domenica 22 marzo, il Paese è avvolto da una coltre di cielo coperto e nubi sparse, con poche schiarite e temperature che faticano a risalire e si mantengono su valori tipicamente invernali. Il fenomeno più rilevante di queste ore riguarda il Nord-Ovest, dove si registrano nevicate abbondanti in Piemonte, un evento che sottolinea la precarietà di questo inizio di stagione primaverile. Questo scenario non è che il preludio a una fase di maltempo ancora più acuta che colpirà l’intera penisola nei prossimi giorni, portando con sé un carico di freddo e instabilità che non sembra intenzionato a mollare la presa.

L’evoluzione del maltempo tra lunedì 23 e martedì 24 marzo

Nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 marzo, il fulcro del maltempo si sposterà progressivamente verso le regioni del Mezzogiorno. Il Sud Italia dovrà fare i conti con un’instabilità diffusa e una persistenza del freddo che non permetterà alcun tipo di sollievo termico. In questo contesto, le previsioni meteo indicano la possibilità di ulteriori nevicate sui rilievi, con una quota neve che resterà piuttosto bassa per il periodo, confermando la natura eccezionale di questa configurazione barica. Mentre il Centro-Nord vivrà una brevissima tregua in attesa del peggioramento principale, il meridione resterà sotto scacco di correnti instabili che manterranno le temperature ben al di sotto delle medie stagionali, preparando il terreno per quello che sarà un vero e proprio shock termico a metà settimana.

Mercoledì 25 marzo: l’arrivo del fronte polare e i primi temporali violenti

La vera svolta meteorologica avverrà nella serata di mercoledì 25 marzo. Un fronte polare di straordinaria potenza, innescato da una tempesta di origine artica, inizierà a premere contro l’arco alpino per poi riversarsi con violenza verso la Pianura Padana. Questa massa d’aria fredda polare marittima inizierà a invadere l’Europa, puntando dritta verso il cuore del Mediterraneo. L’impatto iniziale sarà brutale: già dalla serata di mercoledì sono attesi violenti temporali al Nord, con particolare accanimento sul Triveneto. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, le temperature inizieranno a crollare drasticamente sotto i colpi di un maltempo estremo, segnando l’inizio di un periodo di gelo molto rigido che lascerà poco spazio alle interpretazioni.

Giovedì 26 marzo: la giornata drammatica del Ciclone Polare

Il momento culminante di questa crisi atmosferica sarà giovedì 26 marzo, una giornata che si preannuncia meteorologicamente drammatica. Il Ciclone polare farà il suo ingresso trionfale sul Mediterraneo, posizionandosi strategicamente tra l’Italia e i Balcani. Questa configurazione scatenerà fenomeni di una violenza inaudita. Le correnti d’aria diventeranno impetuose, alimentando un crollo termico clamoroso che investirà prima il Nord e il Centro Italia al mattino, per poi raggiungere il Sud entro la serata. L’avanzata del fronte freddo sarà accompagnata da nevicate fino a bassa quota, con i fiocchi che si spingeranno fin verso i 300–400 metri su gran parte del territorio nazionale. Si tratterà di un evento storico per la fine di marzo, capace di paralizzare intere aree del Paese sotto una coltre bianca del tutto fuori stagione.

L’Europa sommersa dalla neve e la crisi energetica al limite

Mentre l’Italia combatte contro il Ciclone polare, il resto d’Europa vivrà ore altrettanto critiche. Le previsioni meteo delineano uno scenario da brividi per il Vecchio Continente: città come Lubiana e Zagabria rischiano di essere letteralmente sommerse da una grande nevicata. La dama bianca colpirà con forza anche Sarajevo, Belgrado, Budapest, Vienna, Bratislava e Praga. Il gelo non risparmierà l’Europa centro-occidentale, con neve prevista a Parigi, Bruxelles e Amsterdam. Anche il Regno Unito, tra Scozia, Irlanda, Galles e Inghilterra, dovrà affrontare un’emergenza neve di vaste proporzioni. Questo quadro climatico estremo si inserisce in un contesto di crisi energetica geopolitica internazionale già gravissimo: le scorte di gas europee sono a livelli critici, spesso sotto il 20%. In alcuni casi, come nei Paesi Bassi, le scorte sono scese addirittura sotto il 7%. In queste condizioni, diventerà estremamente difficile garantire il riscaldamento domestico, creando una situazione di vulnerabilità sociale senza precedenti a causa della concomitanza tra gelo anomalo e carenza di risorse energetiche.

Venerdì 27 marzo e la nuova ondata di gelo di fine mese

Il calvario non si esaurirà rapidamente. Venerdì 27 marzo il maltempo continuerà a imperversare tra l’area balcanica e la nostra penisola. Sono attese ancora abbondanti precipitazioni nevose in Albania, Grecia e su gran parte del Sud Italia, dove il freddo rimarrà pungente. Lo scenario a lungo termine non offre segnali di miglioramento: le proiezioni indicano che tra il 31 marzo e il 1 aprile una nuova ondata di gelo e neve potrebbe investire nuovamente l’Europa. Ci troviamo di fronte a un assetto atmosferico di rara tenacia, che sta trasformando l’inizio della primavera in un’appendice invernale dai tratti drammatici, sia dal punto di vista ambientale che energetico. La popolazione è invitata a seguire costantemente ogni Allerta Meteo e a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti, data la natura imprevedibile e violenta dei fenomeni attesi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: