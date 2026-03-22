Neve senza sosta in Piemonte: Alpi sommerse e colline imbiancate, l’assedio bianco gela la primavera | FOTO e VIDEO

Quella di stamattina non è stata una semplice carezza fredda al risveglio, ma l’inizio di un capitolo bianco e persistente che sta riscrivendo le atmosfere di fine marzo in Piemonte. Non un fugace saluto, ma un vero e proprio assedio silenzioso che sta trasformando la regione in un regno di cristallo fuori tempo massimo. La neve, instancabile e ipnotica nel suo cadere, continua ad avvolgere i borghi e le colline, sfidando la primavera astronomica con una caparbietà che appartiene più al mese di gennaio che a quello di marzo, promettendo di non fermarsi ancora per molte ore e intensificando la sensazione di un inverno che non vuole cedere il passo.

Un respiro freddo sul Piemonte

Il “regista” di questo scenario suggestivo è un minimo depressionario che, quasi per un capriccio del destino, ha deciso di invertire la rotta. Nata tra Austria e Germania, questa sacca di aria fredda si sta muovendo di moto retrogrado verso la nostra regione, portando con sé un respiro gelido che ha congelato le ambizioni della primavera. Se in pianura, tra il Torinese e il Cuneese, la pioggia batte moderata sui vetri, basta alzare lo sguardo verso le colline per vedere il paesaggio mutare. Il limite delle nevicate è sceso con decisione: i 600-700 metri sono ormai interamente imbiancati, con i fiocchi che, nei momenti di maggiore intensità, hanno tentato l’incursione anche a quote inferiori, accarezzando i fondovalle.

Il paradosso

Sulle Alpi, il panorama è quasi surreale. Non si parla più di semplici spolverate, ma di un carico d’inverno che pesa sui rami e sulle baite. Tra l’Alto Canavese, il Biellese e la Valsesia, si registrano già oltre 20-30 cm di neve fresca, che vanno a sommarsi a un manto già generoso. Il paradosso di questa stagione eccezionale si vive sulle piste da sci: in un periodo in cui solitamente si contano i giorni alla chiusura per il rialzo termico, oggi molti impianti restano sbarrati per l’eccesso opposto. Troppa neve, una tale abbondanza da rendere impossibile la gestione in sicurezza dei tracciati.

Le previsioni meteo per il Piemonte

Arpa Piemonte conferma che il cuore dell’evento deve ancora esaurirsi. Nelle prossime ore e per tutta la notte, le precipitazioni sono attese in ulteriore intensificazione, estendendosi a gran parte del territorio regionale. La neve continuerà a cadere oltre gli 800-900 metri, restando più bassa nel Cuneese, protetto dalla sua naturale “sacca” di freddo. Dovremo attendere la serata di domani per vedere il minimo depressionario allontanarsi definitivamente. Solo allora l’incantesimo si spezzerà, lasciando spazio a un inizio di settimana stabile e soleggiato. Per oggi, il Piemonte preferisce restare sotto la coperta bianca, godendosi questo silenzioso, incredibile colpo di coda di un inverno che non vuole saperne di congedarsi.

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