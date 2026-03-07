Allerta Meteo, il limbo barico sull’Italia dà il via alla saga dei temporali primaverili

L’attuale configurazione barica sull’Europa sta delineando uno scenario meteorologico decisamente particolare per la nostra Penisola. L’Italia si ritrova infatti intrappolata in una sorta di limbo atmosferico, una terra di nessuno stretta tra due figure meteorologiche diametralmente opposte che faticano a prevalere l’una sull’altra. Da un lato, verso l’Europa occidentale, una serie di profondi cicloni atlantici continua a imperversare tra la Spagna, il Portogallo e la zona dello Stretto di Gibilterra, mantenendo il tempo estremamente perturbato su quei settori. Dall’altro lato, un robusto promontorio anticiclonico si è insediato stabilmente sull’Europa centro-orientale, agendo come un muro che impedisce alle perturbazioni oceaniche di avanzare speditamente verso levante. In questo contesto di stallo, l’Italia diventa il corridoio preferenziale per infiltrazioni di aria umida e instabile che, scontrandosi con le correnti più calde preesistenti, alimentano una vivace attività temporalesca.

Meteo weekend: piogge e temporali tra il 7 e l’8 marzo

Il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 marzo, giornata dedicata alla Festa della Donna, sarà caratterizzato da un progressivo cedimento della stabilità atmosferica. Già dalle prossime ore la nuvolosità tenderà ad aumentare sensibilmente, portando i primi segnali di cedimento soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Non si tratterà di un peggioramento compatto o di stampo autunnale, quanto piuttosto di una crescente instabilità che si manifesterà sotto forma di temporali sparsi e locali rovesci di pioggia. Queste precipitazioni colpiranno a macchia di leopardo, rendendo il cielo variabile e costringendo molti a tenere l’ombrello a portata di mano durante le celebrazioni domenicali. Anche se non mancheranno ampie schiarite, specialmente lungo i litorali, l’atmosfera resterà elettrica e pronta a generare improvvisi acquazzoni che potrebbero rovinare i programmi all’aperto in diverse province del Sud e del Centro.

Prossima settimana: al via la saga dei temporali pomeridiani

Con l’inizio della nuova settimana, la situazione meteorologica evolverà verso un quadro tipicamente primaverile, inaugurando quella che potremmo definire la saga dei temporali pomeridiani. La persistenza del limbo barico favorirà il fenomeno della convezione: il riscaldamento diurno, tipico di questo periodo dell’anno, farà risalire masse d’aria umida che, incontrando aria più fresca in quota, daranno vita a imponenti cumulonembi sopra le zone interne della Penisola. Ogni giorno, tra le ore centrali del pomeriggio e il tramonto, le aree appenniniche e i settori interni subiranno lo sviluppo di celle temporalesche anche di forte intensità. Sono previsti locali nubifragi che potrebbero scaricare ingenti quantità d’acqua in breve tempo, con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Al contrario, le coste beneficeranno di un regime di brezze che manterrà i cieli più limpidi, permettendo alla primavera di mostrare il suo volto più mite e soleggiato lontano dai rilievi.

Evoluzione termica: dal tepore degli ultimi giorni al rientro nelle medie

Per quanto riguarda il profilo termico, stiamo vivendo le ultime ore di un’anomalia calda piuttosto evidente. Tra oggi e domani, le temperature continueranno a mantenersi su valori superiori alle medie del periodo di circa 2 o 3°C, con uno scarto più marcato sulle regioni del Nord dove il soleggiamento e la protezione dell’arco alpino hanno favorito un clima quasi anticipato. Tuttavia, questa fase di sopra media termico ha i giorni contati. A partire da lunedì e per tutta la durata della prossima settimana, l’aumento della copertura nuvolosa e la frequente attività temporalesca provocheranno un graduale ma costante calo delle temperature. I termometri si allineeranno finalmente alle medie stagionali, riportando una sensazione climatica più consona alla prima decade di marzo. Le minime notturne rimarranno fresche ma senza eccessi, mentre le massime oscilleranno su valori gradevoli, tipici di una primavera che inizia a farsi strada pur mantenendo quella variabilità necessaria a rigenerare le riserve idriche del territorio.

