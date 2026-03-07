Previsioni Meteo, l’Europa sull’orlo del baratro energetico: razionamenti e blackout con il colpo di coda dell’inverno di fine mese

Il sistema energetico europeo sta attraversando la fase più critica dalla crisi del 2022, configurandosi in quella che gli analisti definiscono una “tempesta perfetta“. La convergenza di variabili meteorologiche estreme (un inverno di freddo record) e un improvviso shock geopolitico nel quadrante mediorientale ha ridotto i margini di manovra dell’Unione Europea a livelli di guardia. Ad oggi, 7 marzo 2026, la sicurezza energetica del continente non dipende più dalle strategie di approvvigionamento a lungo termine, ormai compromesse, ma quasi esclusivamente dalle previsioni meteo dei modelli meteorologici a medio raggio. La resistenza dell’infrastruttura europea è attualmente appesa a un filo sottile, rappresentato dalla tenuta del vortice polare e dalla speranza che quest’anno non arrivi il classico colpo di coda di fine stagione, tra la seconda metà di marzo e l’inizio di aprile. Altrimenti saranno guai.

La genesi della crisi: il freddo record di gennaio

L’attuale precarietà delle riserve non è frutto di una singola anomalia, ma di una sequenza di eventi climatici che hanno eroso sistematicamente il Working Gas Capacity (WGC) europeo. Dopo un inizio di inverno apparentemente mite, i mesi di gennaio e febbraio 2026 sono stati caratterizzati da una persistente configurazione di blocco atmosferico (“Blocking”) sull’Atlantico settentrionale, che ha permesso a masse d’aria di origine artico-continentale di stazionare sull’Europa centrale e settentrionale per periodi prolungati. In particolare il mese di Gennaio è stato il più freddo da 16 anni in Europa, con temperature da record.

Questo scenario ha innescato una domanda di gas per riscaldamento superiore del 22% rispetto alla media dell’ultimo decennio. Contemporaneamente, il fenomeno della Dunkelflaute — lunghi periodi di assenza di irraggiamento solare e ventilazione — ha quasi azzerato il contributo delle energie rinnovabili nel mix elettrico tedesco e danese, costringendo i gestori di rete a un ricorso massiccio alle centrali a ciclo combinato (CCGT). Secondo i dati della rete ENTSOG, questo sovra-utilizzo ha accelerato il drawdown degli stoccaggi con ritmi di prelievo netti che hanno sfiorato il miliardo di metri cubi al giorno nei picchi di freddo.

La morsa del GNL: il blocco di Hormuz e la paralisi del Qatar

Mentre il meteo svuotava i depositi sotterranei, la geopolitica ha tagliato le linee di rifornimento vitale. Lo scoppio delle ostilità nel Golfo Persico e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz hanno rimosso dal mercato globale circa il 20% dell’offerta mondiale di GNL. Il Qatar, partner strategico fondamentale per la diversificazione europea post-russa, ha dichiarato lo stato di forza maggiore sulle sue esportazioni dal sito di Ras Laffan. Per l’Europa, questo significa non solo la perdita fisica di carichi già contrattualizzati, ma l’esposizione a una competizione feroce con i mercati asiatici per i pochi carichi di GNL statunitense e norvegese ancora disponibili. Il prezzo al TTF di Amsterdam, riflettendo questa scarsità strutturale, ha incorporato un premio di rischio senza precedenti, rendendo antieconomico il riempimento degli stoccaggi proprio nel momento in cui la flessione della pressione interna ai siti di stoccaggio riduce fisicamente la capacità di erogazione oraria. Il costo del gas è infatti schizzato vicino ai 60 €/MWh, raddoppiando letteralmente in meno di una settimana.

Lo stato dell’arte delle riserve: una mappa della vulnerabilità continentale

La frammentazione dei livelli di riempimento tra gli Stati membri evidenzia una profonda asimmetria nella sicurezza energetica dell’Unione. Mentre l’Italia beneficia di una maggiore diversificazione e di una capacità di stoccaggio elevata grazie alle azioni messe in atto dal Governo negli ultimi anni, il cuore industriale dell’Europa — rappresentato da Germania e Paesi Bassi — si trova in una condizione di “deplezione tecnica” che rende quasi impossibile far fronte a una nuova ondata di gelo senza ricorrere a misure di emergenza. Di seguito si riportano i dati ufficiali di Gas Infrastructure Europe (GIE) aggiornati alle ultime rilevazioni disponibili:

Unione Europea (Totale): 29,52%

(Totale): Portogallo : 74,15%

: Spagna : 58,22%

: Italia : 47,01%

: Austria : 35,88%

: Slovacchia : 33,12%

: Danimarca : 32,80%

: Polonia : 31,18%

: Ungheria : 28,45%

: Romania : 26,65%

: Repubblica Ceca : 25,3%

: Svezia : 22,10%

: Francia : 21,71%

: Germania : 20,94%

: Bulgaria : 19,90%

: Belgio : 18,55%

: Lettonia (fornisce anche Estonia e Lituania ): 15,40%

(fornisce anche e ): Paesi Bassi: 10,03%

La situazione è drammatica se confrontata con gli anni precedenti. un anno fa, in questo periodo la media europea era intorno al 45%. Due anni fa, l’Europa usciva dall’inverno con stoccaggi al 63%.

Il rischio meteo di fine marzo: l’ombra del Sudden Stratospheric Warming

L’attenzione degli esperti è ora focalizzata sulla dinamica della stratosfera polare. Le recenti analisi del modello ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) indicano un rischio elevato di un Sudden Stratospheric Warming (SSW) di tipo “major” proprio nella seconda decade di marzo. Un simile evento potrebbe causare la rottura o lo spostamento del vortice polare troposferico, facilitando la discesa di nuclei di aria gelida verso le medie latitudini europee tra il 20 marzo e i primi giorni di aprile. Scientificamente, un colpo di coda invernale in questa fase della stagione sarebbe una banale normalità: succede molto spesso. Oggi, però, per l’Europa avrebbe conseguenze catastrofiche: con stoccaggi come quelli olandesi o tedeschi prossimi allo zero tecnico, la pressione nei giacimenti non sarebbe sufficiente a garantire il flusso necessario per bilanciare la rete. In fisica dei fluidi, quando la pressione di un deposito di gas scende sotto certi livelli, la velocità di estrazione diminuisce drasticamente (il cosiddetto deliverability drop), rendendo inutilizzabile anche quel residuo 10% di gas teoricamente presente.

Verso il razionamento: blackout mirati e clausole di solidarietà

Se le previsioni di gelo tardivo venissero confermate, la Commissione Europea e l’ENTSOG sarebbero costretti ad attivare il terzo stadio del piano di emergenza energetica. Il primo passo sarebbe il razionamento forzato per le industrie “non protette”: acciaio, vetro, chimica e carta subirebbero interruzioni obbligatorie della fornitura per preservare i flussi verso gli ospedali e le utenze domestiche. In uno scenario di ulteriore aggravamento, l’Italia diventerebbe il fulcro del “Reverse Flow”: il gas stoccato nei depositi italiani verrebbe forzatamente pompato verso Nord tramite i gasdotti del Passo del Gries e di Tarvisio per evitare il collasso della rete elettrica tedesca, che senza gas non sarebbe in grado di garantire la stabilità della frequenza a 50Hz. Questo scenario di “solidarietà forzata” porterebbe, inevitabilmente, a un ulteriore aumento esponenziale dei prezzi interni e alla possibilità di distacchi programmati della corrente elettrica (blackout rotativi) per ridurre il carico complessivo sul sistema europeo integrato. La primavera 2026 si annuncia dunque come il test definitivo per la coesione e la sopravvivenza economica del continente, dove l’unica variabile fuori dal controllo umano — il meteo — detterà l’agenda politica dei prossimi mesi. Perché il problema non sarà tanto quello dei prezzi, ormai verso le stelle con gravi conseguenze per l’inflazione che tornerà a crescere drammaticamente. Il vero problema sarà quello dell’approvvigionamento. Sì, le bollette costeranno tantissimo. Ma il rischio peggiore è quello di non poter accendere la luce.