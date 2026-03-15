Allerta Meteo, inizia la fase clou del maltempo in Calabria e Sicilia: temporali violentissimi in corso, 200mm di pioggia in Aspromonte | LIVE

Stiamo entrando nella fase clou del maltempo provocato dallo scivolamento del Ciclone Jolina nel cuore del Mediterraneo, dal Mar di Sardegna verso l’Algeria. La tempesta si dirige verso il Canale di Sicilia dove stazionerà per quattro giorni abbondanti tra domani, lunedì 16 marzo, e il giorno della Festa del Papà, giovedì 19, provocando maltempo estremo al Sud Italia sulla falsariga di quanto accaduto due mesi fa con il Mega-Ciclone Harry. Anche stavolta avremo venti da uragano, mareggiate violente, piogge torrenziali. I primi fenomeni temporaleschi, però, sono già in atto nella fase prefrontale della perturbazione, e stanno colpendo duramente Sicilia e Calabria in questa domenica 15 marzo, una giornata dai connotati invernali all’estremo Sud del nostro Paese.

A causa del maltempo ci sono già danni e disagi sul territorio. Partite di calcio rinviate in Sicilia nei campionati minori, voli internazionali dirottati dall’Aeroporto di Catania Fontanarossa per impossibilità di atterrare in sicurezza nella tormenta. I temporali stanno scaricando enormi quantitativi di fulmini, oltre a nubifragi e grandinate.

I dati pluviometrici: accumuli già impressionanti

Gli accumuli pluviometrici sono già impressionanti. In Calabria spicca il dato di Santa Cristina d’Aspromonte, dove sono caduti 178mm di pioggia per la genesi del forte temporale che sta flagellando la piana di Gioia Tauro. Qui abbiamo 55mm a Rizziconi, 36mm a Taurianova, 34mm a Polistena, 31mm a Gioia Tauro, 30mm a Rosarno, San Ferdinando e a Feroleto della Chiesa, 24mm a Molochio , 19mm a Cittanova. Piove anche sulla Costa Viola con 11mm a Scilla, e sulle colline di Reggio Calabria con 17mm a Sant’Alessio in Aspromonte e ad Arasì.

In Sicilia, invece, l’area più colpita è quella orientale settentrionale, tra Catania e Messina. Nel catanese sono caduti 95mm di pioggia a Giarre, 89mm a Nunziata di Mascali, 80mm ad Aci San Filippo, 78mm ad Aci Castello e a Piedimonte Etneo, 60mm ad Acireale. Nel messinese, invece, piogge torrenziali sui Peloritani con 85mm di pioggia a Case Cavallaro, 82mm a Rimiti, 66mm a Rocca Timogna e a Case Migliardo, 65mm a Melia, 59mm a Santa Lucia del Mela, 58mm a Fondachelli, 43mm a Letojanni, 40mm a Barcellona Pozzo di Gotto e a Pizzo Rosarello, 32mm a Monforte San Giorgio. Diffuse ed estese grandinate.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, tanto che i sindaci hanno già diramato apposita ordinanza di scuole chiuse per la giornata di domani, lunedì 16 marzo. Una chiusura che con ogni probabilità si prolungherà anche per i giorni successivi, a causa di un’ondata di maltempo persistente, intensa ed estrema.

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