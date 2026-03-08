Allerta Meteo, inizia lo show dei temporali pomeridiani: oggi i primi fenomeni estremi, attenzione a nubifragi e grandine | MAPPE

L’Italia si trova oggi a fronteggiare una fase meteorologica di estrema dinamicità proprio in concomitanza con la ricorrenza della Festa della Donna. La giornata di domenica 8 marzo segna l’inizio di una fase di forte instabilità atmosferica che sta colpendo con particolare violenza le zone interne del Paese. Le dinamiche meteorologiche in atto mostrano un’atmosfera turbolenta dove il riscaldamento diurno, seppur ancora contenuto dalla stagione, funge da innesco per imponenti sistemi temporaleschi che si sviluppano lungo l’intera dorsale appenninica, estendendosi dalla Liguria fino alla Sicilia.

Allerta meteo massima per il pomeriggio di oggi: le zone a rischio nubifragio

Le previsioni per il pomeriggio di oggi indicano una recrudescenza dei fenomeni temporaleschi nelle aree interne e montuose. La criticità maggiore è attesa su Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna, dove la convergenza dei venti e l’orografia del territorio favoriranno la formazione di celle temporalesche stazionarie o autorigeneranti. È massimo l’allarme per potenziali nubifragi che potrebbero colpire duramente i centri urbani di Campobasso, Avellino, Benevento, Potenza, Matera e Caltanissetta. In queste località la quantità di pioggia caduta in breve tempo potrebbe causare allagamenti e disagi alla circolazione. Anche la Sardegna interna non sarà risparmiata, con temporali di forte intensità attesi nelle zone montuose e collinari. Il quadro meteorologico odierno si completa con acquazzoni sparsi e rovesci che interesseranno in modo significativo Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia e Calabria, rendendo il pomeriggio festivo decisamente bagnato per gran parte della popolazione residente lontano dalle coste.

Le previsioni delle precipitazioni per il pomeriggio-sera di oggi secondo il modello Moloch del CNR:

Evoluzione per Lunedì 9 Marzo: Lazio e Abruzzo sotto i riflettori del maltempo

La situazione di instabilità non accennerà a placarsi nella giornata di domani, lunedì 9 marzo. Il copione meteorologico si ripeterà con preoccupante analogia interessando ancora una volta tutto il Centro e il Sud Italia. I temporali continueranno a flagellare la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Basilicata e la Puglia. Tuttavia, i modelli matematici pongono un particolare accento sulla gravità dei fenomeni attesi su Lazio e Abruzzo, dove la pressione atmosferica al suolo e le correnti in quota favoriranno lo sviluppo di temporali particolarmente violenti durante le ore pomeridiane. Una novità rilevante riguarderà il Nord-Ovest: nel corso del pomeriggio di domani, l’instabilità inizierà a lambire il Piemonte meridionale e la Liguria occidentale, al confine con la Francia. Le mappe elaborate dal modello Moloch del CNR evidenziano l’arrivo di intensi nuclei precipitativi provenienti dal territorio francese, capaci di scatenare forti nubifragi localizzati proprio nei settori di confine.

Le dinamiche fisiche dei temporali pomeridiani tra inverno e primavera

I fenomeni meteorologici che stiamo osservando in questi giorni sono il risultato di un preciso meccanismo fisico noto come convezione termica. Durante le ore centrali della giornata, la radiazione solare riscalda il suolo il quale, a sua volta, trasmette calore allo strato d’aria immediatamente sovrastante. Quest’aria riscaldata, diventando meno densa e più leggera rispetto a quella circostante, inizia a risalire verso l’alto. Se l’atmosfera in quota è sufficientemente fredda, come accade tipicamente in questo periodo di transizione tra il tardo inverno e l’inizio della primavera, il vapore acqueo contenuto nell’aria ascendente condensa rapidamente formando imponenti nubi a sviluppo verticale denominate cumulonembi. La presenza della catena appenninica accentua ulteriormente questo processo attraverso il sollevamento orografico: l’aria è costretta a risalire i pendii delle montagne, raffreddandosi e accelerando la formazione del temporale. Questi fenomeni sono tipici della stagione primaverile avanzata, ma nel contesto climatico attuale si manifestano già con forza all’inizio di marzo, segnando il passaggio definitivo verso una maggiore turbolenza atmosferica dopo i mesi invernali.

Una settimana di instabilità e il colpo di coda dell’inverno dopo il 15 marzo

Le giornate di oggi e domani rappresentano soltanto l’incipit di un periodo molto più lungo caratterizzato da una marcata instabilità meteorologica. Per tutta la prossima settimana, l’Italia rimarrà esposta a flussi d’aria instabile che alimenteranno quotidianamente lo sviluppo di forti temporali pomeridiani in quasi tutto il Paese. Non si tratterà di piogge continue, ma di fenomeni rapidi, intensi e spesso accompagnati da grandinate e raffiche di vento, in un contesto di spiccata variabilità tipicamente marzolina. Tuttavia, lo sguardo a lungo termine dei principali modelli meteorologici globali suggerisce una svolta ancora più radicale dopo il 15 marzo. Tutte le proiezioni confermano infatti il ritorno di un freddo intenso di origine polare che investirà la penisola. Si profila un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, capace di riportare condizioni di forte maltempo generalizzato con un brusco crollo delle temperature e il ritorno di abbondanti nevicate fino a quote molto basse, ricordandoci che la stagione fredda ha ancora molto da dire prima di cedere il passo alla primavera definitiva.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: