Allerta Meteo Marche, il Comune di Macerata attiva il Coc: “limitare gli spostamenti”

A Macerata, in vista dell‘allerta meteo arancione per vento con criticità idrogeologica gialla prevista per domani, è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc). Il Coc coordinerà il monitoraggio della situazione e gli eventuali interventi sul territorio. Disposte anche altre misure preventive di sicurezza, come la chiusura per l’intera giornata del cimitero, dei Giardini Diaz e del parco di Villa Lauri. La decisione è legata al rischio di caduta di rami o alberi e alla presenza di raffiche di vento intense. L’amministrazione valuterà venerdì, sulla base del nuovo bollettino meteo, un’eventuale proroga delle chiusure.

Ai cittadini è richiesto di limitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione all’aperto, soprattutto vicino ad alberi, strutture temporanee o zone esposte. Il Comune raccomanda prudenza anche alla guida, in particolare nei tratti a rischio caduta di piante o detriti. L’amministrazione invita a mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni che potrebbero essere spostati dal vento.

Comune di Fano: “massima prudenza”

L’Amministrazione comunale di Fano “invita i cittadini alla massima prudenza e a prestare particolare attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto“. La nota del Comune arriva dopo che la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 26 marzo, che prevede forti raffiche di vento lungo la fascia costiera, con possibili mareggiate. “Si tratta di una situazione meteorologica che richiede attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti – sottolinea il sindaco Serfilippi -. Invitiamo la cittadinanza ad adottare comportamenti corretti per ridurre al minimo i rischi, soprattutto nelle aree più esposte”.

“Si raccomanda, in particolare, – scrive il Comune – di evitare soste in aree alberate, strade con presenza di alberi e in prossimità di strutture all’aperto come gazebo, impalcature e tensostrutture, così come di non sostare sul litorale, su moli e pontili, dove le condizioni del mare potrebbero risultare particolarmente critiche. È inoltre importante guidare con prudenza, moderando la velocità e prestando attenzione soprattutto su viadotti e all’uscita delle gallerie, mantenere la distanza da finestre e vetrate e mettere in sicurezza oggetti e materiali presenti su balconi e terrazzi che potrebbero essere spostati dal vento”. “Il Comune continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in costante raccordo con la Protezione Civile regionale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.