Allerta Meteo, mercoledì 1 aprile scuole chiuse in molti comuni del Centro e del Sud per il maltempo e la neve del Ciclone Mediterraneo Erminio

La violenta ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non accenna a placarsi, spinta dalla furia del Ciclone Erminio. Questo vortice di bassa pressione, di matrice mediterranea, sta portando piogge torrenziali, forti raffiche di vento e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo. La situazione è monitorata costantemente dalla Protezione Civile, poiché il rischio di dissesto idrogeologico e le difficoltà nella viabilità hanno spinto diversi sindaci a firmare ordinanze urgenti per la chiusura delle scuole nella giornata di mercoledì 1 aprile.

Il cuore della perturbazione si è concentrato con particolare intensità sul Centro-Sud, dove le condizioni atmosferiche sono peggiorate drasticamente nelle ultime ore. Le temperature sono crollate favorendo il ritorno della neve sui rilievi fino a quote collinari, mentre in pianura e sulle coste sono i temporali e le raffiche di vento a creare le maggiori criticità. La decisione di sospendere le attività didattiche è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evitando spostamenti pericolosi su strade rese scivolose o ostruite dai detriti portati dal vento.

Sicurezza e monitoraggio del territorio

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari. I sindaci dei comuni interessati sono in costante contatto con le prefetture per valutare l’evoluzione delle previsioni meteo e decidere eventuali proroghe delle chiusure. Al momento, la priorità resta la messa in sicurezza delle aree più esposte al rischio di allagamenti o caduta di alberi, mentre le squadre di soccorso sono già operative per fronteggiare i danni causati dal Ciclone Erminio che continuerà a influenzare il clima nelle prossime ventiquattro ore.

Elenco aggiornato delle scuole chiuse (1 aprile 2026)

Abruzzo

Arsita

Castiglione Messer Raimondo

Castilenti

Bisenti

Rocca San Giovanni

Molise

Capracotta

Campania

Nusco

Montemarano

Bagnoli Irpino

Nota: Questo articolo è aggiornato in tempo reale non appena giungeranno nuove comunicazioni ufficiali dai comuni e dalle prefetture. Si consiglia di ricaricare la pagina per consultare gli ultimi inserimenti nell’elenco.

La protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per l’Abruzzo, arancione per Molise e Puglia, gialla per porzioni di Marche, Umbria, Lazio e la totalità di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia: