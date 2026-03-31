Allerta Meteo, mercoledì 1 aprile scuole chiuse in molti comuni del Centro e del Sud per il maltempo e la neve del Ciclone Mediterraneo Erminio

La violenta ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non accenna a placarsi, spinta dalla furia del Ciclone Erminio. Questo vortice di bassa pressione, di matrice mediterranea, sta portando piogge torrenziali, forti raffiche di vento e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo. La situazione è monitorata costantemente dalla Protezione Civile, poiché il rischio di dissesto idrogeologico e le difficoltà nella viabilità hanno spinto diversi sindaci a firmare ordinanze urgenti per la chiusura delle scuole nella giornata di mercoledì 1 aprile.
Il cuore della perturbazione si è concentrato con particolare intensità sul Centro-Sud, dove le condizioni atmosferiche sono peggiorate drasticamente nelle ultime ore. Le temperature sono crollate favorendo il ritorno della neve sui rilievi fino a quote collinari, mentre in pianura e sulle coste sono i temporali e le raffiche di vento a creare le maggiori criticità. La decisione di sospendere le attività didattiche è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evitando spostamenti pericolosi su strade rese scivolose o ostruite dai detriti portati dal vento.
Sicurezza e monitoraggio del territorio
Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari. I sindaci dei comuni interessati sono in costante contatto con le prefetture per valutare l’evoluzione delle previsioni meteo e decidere eventuali proroghe delle chiusure. Al momento, la priorità resta la messa in sicurezza delle aree più esposte al rischio di allagamenti o caduta di alberi, mentre le squadre di soccorso sono già operative per fronteggiare i danni causati dal Ciclone Erminio che continuerà a influenzare il clima nelle prossime ventiquattro ore.
Elenco aggiornato delle scuole chiuse (1 aprile 2026)
Abruzzo
- Arsita
- Castiglione Messer Raimondo
- Castilenti
- Bisenti
- Rocca San Giovanni
Molise
- Capracotta
Campania
- Nusco
- Montemarano
- Bagnoli Irpino
Nota: Questo articolo è aggiornato in tempo reale non appena giungeranno nuove comunicazioni ufficiali dai comuni e dalle prefetture. Si consiglia di ricaricare la pagina per consultare gli ultimi inserimenti nell’elenco.
La protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per l’Abruzzo, arancione per Molise e Puglia, gialla per porzioni di Marche, Umbria, Lazio e la totalità di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia: