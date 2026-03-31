Allerta Meteo, mercoledì 1 aprile scuole chiuse in molti comuni del Centro e del Sud per il maltempo e la neve del Ciclone Mediterraneo Erminio

Allerta Meteo, l'ondata di maltempo colpisce duramente il Centro e il Sud Italia: ecco i comuni che hanno sospeso le lezioni per l'allerta meteo

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La violenta ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non accenna a placarsi, spinta dalla furia del Ciclone Erminio. Questo vortice di bassa pressione, di matrice mediterranea, sta portando piogge torrenziali, forti raffiche di vento e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo. La situazione è monitorata costantemente dalla Protezione Civile, poiché il rischio di dissesto idrogeologico e le difficoltà nella viabilità hanno spinto diversi sindaci a firmare ordinanze urgenti per la chiusura delle scuole nella giornata di mercoledì 1 aprile.

Il cuore della perturbazione si è concentrato con particolare intensità sul Centro-Sud, dove le condizioni atmosferiche sono peggiorate drasticamente nelle ultime ore. Le temperature sono crollate favorendo il ritorno della neve sui rilievi fino a quote collinari, mentre in pianura e sulle coste sono i temporali e le raffiche di vento a creare le maggiori criticità. La decisione di sospendere le attività didattiche è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evitando spostamenti pericolosi su strade rese scivolose o ostruite dai detriti portati dal vento.

Sicurezza e monitoraggio del territorio

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari. I sindaci dei comuni interessati sono in costante contatto con le prefetture per valutare l’evoluzione delle previsioni meteo e decidere eventuali proroghe delle chiusure. Al momento, la priorità resta la messa in sicurezza delle aree più esposte al rischio di allagamenti o caduta di alberi, mentre le squadre di soccorso sono già operative per fronteggiare i danni causati dal Ciclone Erminio che continuerà a influenzare il clima nelle prossime ventiquattro ore.

Elenco aggiornato delle scuole chiuse (1 aprile 2026)

Abruzzo

  • Arsita
  • Castiglione Messer Raimondo
  • Castilenti
  • Bisenti
  • Rocca San Giovanni

Molise

  • Capracotta

Campania

  • Nusco
  • Montemarano
  • Bagnoli Irpino

Nota: Questo articolo è aggiornato in tempo reale non appena giungeranno nuove comunicazioni ufficiali dai comuni e dalle prefetture. Si consiglia di ricaricare la pagina per consultare gli ultimi inserimenti nell’elenco.

La protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per l’Abruzzo, arancione per Molise e Puglia, gialla per porzioni di Marche, Umbria, Lazio e la totalità di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia:

allerta meteo 1 aprile 2026

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